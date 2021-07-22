Fatih Terim, ağır PSV mağlubiyetinden sonra 3 futbolcunun biletini kesti
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Fatih Terim, ağır PSV mağlubiyetinden sonra 3 futbolcunun biletini kesti

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Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda deplasmanda PSV'ye 5-1 mağlup olan Galatasaray'da büyük buhran yaşanıyor. Maç içinde yenilen goller sonrası sert reaksiyonlar gösteren Fatih Terim'in bir fatura keseceği belli olmuştu. Deneyimli çalıştırıcının Babel, Feghouli ve Sekidika'yı artık kadroda düşünmediği iddia edildi.

Galatasaray, PSV Eindhoven karşısında 5-1'lik ağır bir yenilgi aldı ve Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Hollanda ekibiyle oynanan maç sonrasında 3 ismin biletini kesti.

KARARIRINI VERDİ

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Fatih Terim, bundan sonraki süreçte, Hollandalı futbolcu Ryan Babel'in dışında maliyeti sebebiyle eleştiri konusu olan Sofiane Feghouli ve beklentilerin altında kalan Jesse Sekidika'yı kadrosunda düşünmüyor.

Fatih Terim, ağır PSV mağlubiyetinden sonra 3 futbolcunun biletini kesti

BABEL DÖKÜLDÜ

PSV maçında ilk 11'de görevlendirilen Ryan Babel beklenen performansı sergileyemedi. Hücum anlamında ilerde top tutması ve takımı rahatlatması istenen Hollandalı futbolcu etkisiz performansı sonrası 60. dakikada oyundan çıktı ve yerini Mostafa Mohamed'e bıraktı.

Fatih Terim, ağır PSV mağlubiyetinden sonra 3 futbolcunun biletini kesti

SEKİDİKA ŞANSI KULLANAMADI

Teknik direktör Fatih Terim'in şans verdiği isimlerden olan Jesse Sekidika kendisine verilen şansı iyi kullanamadı. Hücumda üretkenliği sağlayamayan 25 yaşındaki futbolcu, savunmaya da yeterli katkıyı veremedi.

Fatih Terim, ağır PSV mağlubiyetinden sonra 3 futbolcunun biletini kesti

FEGHOULİ DE YOLCU

Geçen sezon içinde birçok maçta bekleneni veremeyen Sofiane Feghouli, PSV karşılaşmasında sınıfı geçemedi. Mücadeleye kulübede başlayan Cezayirli futbolcu, 60. dakikada Arda Turan'ın yerine oyuna girdi. 31 yaşındaki futbolcu etkisiz performansıyla Fatih Terim'in biletini kestiği diğer bir isim oldu.

Fatih Terim, ağır PSV mağlubiyetinden sonra 3 futbolcunun biletini kesti
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Haber Yorumları (7)
BAY CHE: bana biri sunu aciklasin okadar forvet varken babel nerden cikti ha forvet yaptin korneri niye o kullanir.senin teknik bilgini ben
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AYT SALİ: Baka birsey bilmez fatih... Pirol bile fatih taktik bilmiyor diyor... Gs yönetimi ısrarla devam diyor
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FATİH GÜRLEYEN: Kendi biletinide kessin.
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Fatih Terim, ağır PSV mağlubiyetinden sonra 3 futbolcunun biletini kesti - Haberler Spor
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