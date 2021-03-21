FATİH'TE GİRDİKLERİ EVDEN ALDIKLARI ANAHTARLA OTOMOBİL ÇALDILAR
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FATİH'TE GİRDİKLERİ EVDEN ALDIKLARI ANAHTARLA OTOMOBİL ÇALDILAR

21.03.2021 22:20 | Son Güncelleme: 21.03.2021 22:32

Fatih'te girdikleri evdeki değerli eşyaları çalan 3 şüpheli, kapının önünde duran otomobili de çalarak kayıplara karıştı.

Fatih'te girdikleri evdeki değerli eşyaları çalan 3 şüpheli, kapının önünde duran otomobili de çalarak kayıplara karıştı. Polis, güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Silivrikapı Mahallesi Beyçayırı Sokak'ta 16 Mart Salı günü sabah saatlerinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, 4 katlı binanın en üst katına giren 3 şüpheli, evde buldukları cep telefonu ve değerli eşyaları çaldı. Şüpheliler evden çıkarken duvarda asılı duran otomobilin anahtarını da alarak, binanın önünde park halinde duran otomobili çalıp, kayıplara karıştı. Sabah uyandıklarında evlerine hırsız girdiğini fark eden aile durumu polise bildirdi. Ekipler, şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

Otomobili çalınan Aynur Yalçın, Bu hafta salı günü sabah gerçekleşti. Sabah namazından 5-10 dakika önce. Eşim sabah uyandığında cep telefonlarının yerinde olmadığını fark ediyor. Çantalar dışarıda dururken kapının açık olduğunu görüyor. Biz panik yaptık hırsız girdi diye. O an ben arabanın anahtarının durduğu yeri kontrol ettim. Baktım anahtarlar yok, odanın penceresinden otomobilin olduğu yere baktım. Otomobil de yoktu. Telefonlarımız olmadığı için komşulara seslendik. 'Polisi arayın hırsız girdi' diye seslendik. diye konuştu.

ŞÜPHELİLER GÜVENLİK KAMERASINDA

Hırsızlık için binaya giren şüpheliler, sokakta bulunan bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülere 3 kişinin binaya girdiği, daha sonra binadan çıkıp, çaldıkları otomobille uzaklaştıkları yansıyor.

FATİH'TE GİRDİKLERİ EVDEN ALDIKLARI ANAHTARLA OTOMOBİL ÇALDILAR
FATİH'TE GİRDİKLERİ EVDEN ALDIKLARI ANAHTARLA OTOMOBİL ÇALDILAR
FATİH'TE GİRDİKLERİ EVDEN ALDIKLARI ANAHTARLA OTOMOBİL ÇALDILAR
FATİH'TE GİRDİKLERİ EVDEN ALDIKLARI ANAHTARLA OTOMOBİL ÇALDILAR
FATİH'TE GİRDİKLERİ EVDEN ALDIKLARI ANAHTARLA OTOMOBİL ÇALDILAR
FATİH'TE GİRDİKLERİ EVDEN ALDIKLARI ANAHTARLA OTOMOBİL ÇALDILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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