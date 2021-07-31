Fatih Sondaj Gemisi yeni tespit kuyusu Türkali-4'te sondaja başladı
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Fatih Sondaj Gemisi yeni tespit kuyusu Türkali-4'te sondaja başladı

Fatih Sondaj Gemisi yeni tespit kuyusu Türkali-4'te sondaja başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Amasra-1 kuyusunda sondaj çalışmalarını tamamlayan Fatih Sondaj Gemisi yeni tespit kuyusu Türkali-4'te sondaja başladı.

Amasra-1 kuyusunda sondaj çalışmalarını tamamlayan Fatih Sondaj Gemisi yeni tespit kuyusu Türkali-4'te sondaja başladı.

Türkiye'nin Karadeniz'de derin denizde keşfini yapan Fatih Sondaj Gemisi yeni tespit kuyusu Türkali- 4'te sondaj çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle katıldığı keşfedilen gazın test töreni gerçekleşti. Karadeniz'in 169 kilometre açığında çalışmalarını sürdüren Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'de ilk olarak Sakarya Gaz Sahası'nda Tuna-1 kuyusunda sondaj gerçekleştirdi ve bu kuyuda toplam 405 milyar metreküp doğal gaz keşfetti. 2020'de denizlerde dünyanın en büyük keşfini gerçekleştiren Fatih, akabinde Türkali-1 ve Türkali-2 ve Kuzey Sakarya sahanındaki Amasra-1 kuyularında sondajı tamamladı. Gemi, Amasra-1 kuyusunda da 135 milyar metreküp doğal gaz keşfetti. Böylece Türkiye'nin Karadeniz'de derin denizde keşfettiği doğal gaz 540 milyar metreküpe ulaştı.

Fatih, son olarak da Türkali-3 tespit kuyusundaki sondajını tamamladı

Türkiye'nin Karadeniz'deki diğer sondaj gemisi Kanuni ise Kasım 2020'de Karadeniz'e geçti. Burada bakım çalışmaları tamamlanan Kanuni, bu yıl Mayıs ayında Kuyu testleri ve kuyu tamamlama çalışmalarını yürütmek üzere Karadeniz'e açıldı ve bugün Türkali-2 kuyusunda akış testlerine devam ediyor. - ZONGULDAK

Fatih Sondaj Gemisi yeni tespit kuyusu Türkali-4'te sondaja başladı
Fatih Sondaj Gemisi yeni tespit kuyusu Türkali-4'te sondaja başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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