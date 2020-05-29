Fatih sondaj gemisi Karadeniz'deki ilk sondajını 15 Temmuz'da yapacak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de çalışmalar yapmak için yola çıkan Fatih sondaj gemisinin, ilk sondajına 15 Temmuz'da Tuna-1 lokasyonunda başlayacağını duyurdu.

Karadeniz'de sondaj çalışmalarına başlayacak olan Fatih sondaj gemisi, yola çıktı. Gemi Karadeniz'deki ilk sondajına 15 Temmuz'da Tuna-1 lokasyonunda başlayacak.

"İLK SONDAJI İÇİN KARADENİZ'E YOLCU EDİYORUZ"

Karadeniz'e uğurlanan Fatih sondaj gemisi için Haydarpaşa Limanı'nda bir tören düzenlendi. Burada konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Fatih sondaj gemimizi kutlu fethin 567. yıl dönümünde, bu kez Karadeniz'deki ilk sondajı için yolcu ediyoruz. Fatih sondaj gemimiz, Karadeniz'deki ilk sondajına 15 Temmuz'da Tuna-1 lokasyonunda başlayacak. Bu yıl başında filomuza kattığımız Kanuni sondaj gemimiz, geliştirme çalışmalarının ardından ilk kez Akdeniz'de sahaya inecek. Hedefimiz, bu yıl çalışmalarımızı tamamlamak" İfadelerini kullandı.

"3-4 AY İÇİNDE AKDENİZ'DE İLK FAALİYETİMİZE BAŞLAYACAĞIZ"

Akdeniz'deki çalışmalar hakkında da bilgi veren Bakan Dönmez, "Libya ile vardığımız anlaşma uyarınca Türkiye Petrolleri, kendi ruhsat alanlarımızda petrol aramak için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu. Askı ve ilan sürecinin ardından yaklaşık 3-4 ay içerisinde buradaki ilk faaliyetlerimize de başlayabileceğiz" dedi.