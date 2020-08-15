Fatih Öztürk Galatasaray'da Galatasaray, Kasımpaşa'nın 33 yaşındaki file bekçisi Fatih Öztürk ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Galatasaray, Kasımpaşa'nın 33 yaşındaki file bekçisi Fatih Öztürk ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Sarı-kırmızılılar, başarılı kaleciye her sezon için 4 milyon TL ödeyecek.

Sarı-kırmızılıların Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde: "Profesyonel Futbolcu Fatih Öztürk ile 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma gereği Şirketimiz futbolcuya her bir sezon için net 4 milyon TL tutarında sabit transfer ücreti ödeyecektir."

Kaynak: DHA