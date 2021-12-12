Fatih Köseoğlu Özel Sporcular Masa Tenisi Turnuvası, Silivri'de yapıldı

FATİH, İSTANBUL (AA) - Fatih Köseoğlu Özel Sporcular Masa Tenisi Turnuvası, Silivri'de düzenlendi.

Silivri Belediyesi tarafından Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen turnuva, nisan ayında hayatını kaybeden Silivrili down sendromlu masa tenisi sporcusu Fatih Köseoğlu anısına gerçekleştirildi.

Silivri Alibey Spor Salonu'nda yapılan turnuvaya down, mental ve otizm gruplarında 140 özel sporcu katıldı. Turnuvada İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'den gelen sporcular mücadele etti.

Turnuvada kategorilere göre dereceye giren sporcular şöyle:

Otizm kadınlar: Sezin Ömeroğlu, Irmak Ada Işık, Saadetnur Ateş

Down sendromlu erkekler: Mert Ballı, İbrahim Umut Ayan, Adnan Emin Duran, Aykut Sanal

Down sendromlu kadınlar: Ecrin Ercan, Hale Cansu Öge, Gülay Doğu

Mental kadınlar: Emine Ceylan, İzlem Karakuş, Gamze Arit

Otizm 16+ yaş erkekler: Oğuzcan Demirkol, Sacit Tellioğlu, Umut Berk Özkan

Mental 16+ yaş erkekler: Recep Türkmen, Baran Deniz, Muhammed Mustafa Solmaz

Mental 13-15 yaş kızlar: Defne Koçak, Hilal Çeri, Nisan Uzun

Mental 13-15 yaş erkekler: Volkan Bıyık, Muhammded Tarköz, Turgay Civelek

Otizm 13-15 yaş erkekler: Cemal Ege Darcan, Deniz Özaltun, Kerem Koçer

Otizm 8-12 yaş erkekler: Saruhan Saygı, Kaan Özer, Yiğit Keleşer

AA / Alparslan Ermiş - Spor Haberleri

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