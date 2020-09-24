Fatih Karagümrük, yarın Medipol Başakşehir'i ağırlayacak

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 3. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 3. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekip, 36 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de ilk hafta maçında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup ederek sezona iyi bir başlangıç yaptı. Fatih Karagümrük ikinci hafta maçında ise deplasmanda Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı.

Son şampiyon Medipol Başakşehir ise ligin ilk iki haftasında Hatayspor ve Galatasaray'a 2-0'lık skorlarla mağlup oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük