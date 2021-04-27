Fatih Karagümrük, yarın Antalyaspor'u konuk edecek

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 38. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacakBursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 38. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligin geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 50 puanla 9. sırada bulunuyor.

Ligde 9 galibiyet, 15 beraberlik ve 12 mağlubiyeti olan Antalyaspor ise 42 puanla 13. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Fraport TAV Antalyaspor 3-1 kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük