Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel için imza töreni düzenlendi

FATİH, İSTANBUL (DHA) - Serkan Hurma : Volkan Demirel hem Türkiye, hem de Avrupa'da fark yaratabilecek bir isim

"Stat ve tesis konusunda başkanımız yoğun olarak çalışıyor"

Volkan Demirel: Hedeflerim çok büyük

OLGUCAN KALKAN - SERHAN TÜRK/ İSTANBUL,- Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Vavacars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Volkan Demirel için imza töreni düzenlendi. İstanbul'da bir otelde düzenlenen törene, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Fatih Karagümrük Asbaşkanı Serkan Hurma, Fatih Karagümrük Sportif Direktörü Murat Akın ve Volkan Demirel katıldı. Demirel, kendisini 2.5 yıllığına kırmızı-siyahlı renklere bağlayan imzayı attı.

"Çok teknik adamla çalıştım. Hepsinden bir şey öğrendim. Her zaman yazarım. Futbolcuyken de antrenörken de böyle. 3-4 aydır daha fazla yazıyorum. Ama benim teknik direktörlüğüm ya da anlayışım çok daha farklı. Ben duygularıyla yaşayan bir insanım. Duygunun olmadığı bir yerde başarı olmaz. Eğer duygunuz varsa başarı muhakkak olacak. İlk hedefim duyguya dokunmak. Daha önce Zico ile çalıştım mesela. Babam gibi görüyordum. O elektriği bana verdi. Mesela Zico ile çok taktik, teknik çalışmıyorduk. O bize öyle bir sevgi verdi ki sahada elimizden geleni yapıyorduk. Taktik, teknik, analiz, düşünce hepsine açığım ama bunlar bir yere kadar. Belli bir yerden sonra duygu, istek, karakter ortaya çıkıyor. Eski karakterlerin olmadığını görüyoruz. Yaşadığım duyguları oyunculara aktarmak istiyorum. Daha çok oyuncu odaklı, duyguya dokunma odaklı bir teknik direktörlük yapacağım."