Fatih Karagümrük, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 mağlup etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Fatih Karagümrük, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 mağlup etti

19.03.2021 17:56 | Son Güncelleme: 19.03.2021 18:04
Fatih Karagümrük, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'de ilk 6 sırayı hedefleyen Fatih Karagümrük, küme düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Hes Kablo Kayserispor'u konuk etti. Karşılaşmayı İstanbul ekibi Karagümrük, Jimmy Durmaz, Lucas Castro ve Artur Sobiech'in golleriyle 3-0 kazandı ve 4 maç aradan sonra 3 puanla tanışmış oldu.

Süper Lig'de 31. hafta karşılaşmasında Karagümrük, Kayserispor'u ağırladı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Karagümrük'ün 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Jimmy Durmaz, 58. dakikada Castro ve 86. dakikada Sobiech kaydetti.

4 MAÇ SONRA KAZANDILAR

Bu sonucun ardından ligde 4 maç aradan sonra galibiyet alan Karagümrük, puanını 44'e yükseltti ve 8. sırada yer aldı. Üst üste 2. maçını kaybeden Kayserispor ise 31. puanla 16. sırada yer buldu.

Karagümrük, gelecek hafta Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak. Kayserispor ise Göztepe'yi ağırlayacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Demet Akalın Çağatay Ulusoy Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Fatih Terim Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fatih Karagümrük, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 mağlup etti - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 18:04:34. #1.14#
title