Fatih Karagümrük, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 mağlup etti
Spor Toto Süper Lig'de ilk 6 sırayı hedefleyen Fatih Karagümrük, küme düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Hes Kablo Kayserispor'u konuk etti. Karşılaşmayı İstanbul ekibi Karagümrük, Jimmy Durmaz, Lucas Castro ve Artur Sobiech'in golleriyle 3-0 kazandı ve 4 maç aradan sonra 3 puanla tanışmış oldu.
Süper Lig'de 31. hafta karşılaşmasında Karagümrük, Kayserispor'u ağırladı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Karagümrük'ün 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Jimmy Durmaz, 58. dakikada Castro ve 86. dakikada Sobiech kaydetti.
4 MAÇ SONRA KAZANDILAR
Bu sonucun ardından ligde 4 maç aradan sonra galibiyet alan Karagümrük, puanını 44'e yükseltti ve 8. sırada yer aldı. Üst üste 2. maçını kaybeden Kayserispor ise 31. puanla 16. sırada yer buldu.
Karagümrük, gelecek hafta Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak. Kayserispor ise Göztepe'yi ağırlayacak.