Fatih Karagümrük, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'de ilk 6 sırayı hedefleyen Fatih Karagümrük, küme düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Hes Kablo Kayserispor'u konuk etti. Karşılaşmayı İstanbul ekibi Karagümrük, Jimmy Durmaz, Lucas Castro ve Artur Sobiech'in golleriyle 3-0 kazandı ve 4 maç aradan sonra 3 puanla tanışmış oldu.