Fatih Karagümrük ile Sivasspor 1-1 berabere kaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fatih Karagümrük ile Sivasspor 1-1 berabere kaldı

21.11.2020 16:00 | Son Güncelleme: 21.11.2020 16:08
Fatih Karagümrük ile Sivasspor 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'de 9. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Sivasspor 1-1 berabere kaldı. Sezonun flaş ekibi Karagümrük'ün böylece yenilmezlik serisi 4 maça çıktı.

Süper Lig'de 9. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Sivasspor kozlarını paylaştı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Sivasspor 45. dakikada Arouna Kone ile öne geçerken, 86'da Erik Sabo kaçırdığı penaltıda kaleciden dönen topu tamamlayarak maçın skorunu belirledi. Fatih Karagümrük'ün uzatma anlarında bulduğu gol ise Samassa'ay faul yapıldığı gerekçesiyle sayılmadı

YENİLMEZLİK SERİSİ 4 MAÇA ÇIKTI

Alınan bu sonucun ardından Fatih Karagümrük 13 puana yükselirken, yenilmezlik serisini 4 maça taşıdı. Sivasspor ise 9 puana çıktı ve kazanamama serisini 4 maça çıkardı.

Ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Sivasspor sahasında Göztepe'yi konuk edecek.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ümit Özdağ Donald Trump Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli
Magazin Fatih Artman Funda Eryiğit Burcu Esmersoy Mustafa Topaloğlu
Spor Mert Günok Fatih Terim Caner Erkin Deniz Türüç Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kasım Bursa Medya Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fatih Karagümrük ile Sivasspor 1-1 berabere kaldı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.11.2020 16:07:53. #1.14#
title