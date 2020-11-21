Fatih Karagümrük ile Sivasspor 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'de 9. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Sivasspor 1-1 berabere kaldı. Sezonun flaş ekibi Karagümrük'ün böylece yenilmezlik serisi 4 maça çıktı.

Süper Lig'de 9. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Sivasspor kozlarını paylaştı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Sivasspor 45. dakikada Arouna Kone ile öne geçerken, 86'da Erik Sabo kaçırdığı penaltıda kaleciden dönen topu tamamlayarak maçın skorunu belirledi. Fatih Karagümrük'ün uzatma anlarında bulduğu gol ise Samassa'ay faul yapıldığı gerekçesiyle sayılmadı

YENİLMEZLİK SERİSİ 4 MAÇA ÇIKTI

Alınan bu sonucun ardından Fatih Karagümrük 13 puana yükselirken, yenilmezlik serisini 4 maça taşıdı. Sivasspor ise 9 puana çıktı ve kazanamama serisini 4 maça çıkardı.

Ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Sivasspor sahasında Göztepe'yi konuk edecek.