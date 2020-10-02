Fatih Karagümrük, Fenerbahçe deplasmanında
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Fatih Karagümrük, Fenerbahçe deplasmanında

02.10.2020 11:53 | Son Güncelleme: 02.10.2020 11:58
Fatih Karagümrük, Fenerbahçe deplasmanında

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Sezona iyi başlayan Fatih Karagümrük, ligin geride kalan bölümünde aldığı 2 galibiyet ve bir beraberlik sonucunda 7 puan topladı.

Kırmızı-siyahlı takım, ligde oynadığı maçlarda Yeni Malatyaspor ve Medipol Başakşehir'i mağlup ederken, Gaziantep FK ile berabere kaldı.

Fenerbahçe ise ligde bir galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda hanesine 5 puan yazdırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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