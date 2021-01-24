Fatih Karagümrük, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-1 mağlup etti
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Fatih Karagümrük, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-1 mağlup etti

24.01.2021 18:07 | Son Güncelleme: 24.01.2021 18:12
Fatih Karagümrük, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-1 mağlup etti

Süper Lig'in 21. haftasında Yukatel Denizlispor, evinde Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Karşılaşmayı 2-1 Fatih Karagümrük kazanırken, ev sahibi Denizlispor'un galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Süper Lig'in 21. haftasında Denizlispor evinde Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Karagümrük 2-1'lik skorla kazandı.

Karagümrük'e galibiyeti getiren goller, 44. dakikada Kerem Altınay'ın asistinde devre arasında kadroya katılan Fabio Borini ve 78. dakikada Ndao'dan geldi. Denizlispor'un tek sayısını ise 87. dakikada yeni transfer Diskerud kaydetti.

SON 4 MAÇTA 3. GALİBİYET

Bu sonucun ardından son 4 maçta 3. galibiyetini alan Karagümrük puanını 30 yaparak tekrar üst sıralara doğru hareketlenirken, 7 maçtır kazanamayan Denizlispor üst üste 3. yenilgisini alarak 14 puanla ligin dibinde kaldı.

Süper Lig'in 22. haftasında Karagümrük deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacakken, Denizlispor ise evinde Göztepe'yi konuk edecek.

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