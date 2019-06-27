Fatih Karagümrük, Bilal Aziz Özer ile yollarını ayırdı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Bilal Aziz Özer ile yollarını ayırdı.

Fatih Karagümrük, Bilal Aziz Özer ile yollarını ayırdı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Bilal Aziz Özer ile yollarını ayırdı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bilal Aziz Özer'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği bildirildi.
Açıklamada, emeklerinden dolayı tecrübeli futbolcuya teşekkür edildi.

Kaynak: AA
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