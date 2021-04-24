Fatih Karagümrük: 2-0
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Fatih Karagümrük: 2-0

Fatih Karagümrük: 2-0
Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM - Haberler | Spor

STAT: Medical ParkHAKEMLER: Ali Şansalan, Serkan Ok, Mehmet Cem HanoğluTRABZONSPOR: Uğurcan - Serkan, Edgar (Dk.46 Hosseini), Hugo, Marlon, Berat, Baker- Yusuf (Dk.61 Flavio), Ekuban, Nwakaeme (Dk.90+2 Safa), Djaniny (Dk.89 Abdülkadir Ömür)FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano - Hedenstad, Fatih, Zukanovic(Dk.

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Ali Şansalan, Serkan Ok, Mehmet Cem HanoğluTRABZONSPOR: Uğurcan - Serkan, Edgar (Dk.46 Hosseini), Hugo, Marlon, Berat, Baker- Yusuf (Dk.61 Flavio), Ekuban, Nwakaeme (Dk.90+2 Safa), Djaniny (Dk.89 Abdülkadir Ömür)FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano - Hedenstad, Fatih, Zukanovic(Dk.46 Campi),Jimmy(Dk.29 Ndao), Efe, Biglia (Dk.64 Bertolacci), Serhat,  Aksel (Dk.71 Lens), Salibur, Mevlüt(Dk.64 Borini)GOLLER: Dk.15 (P) ve Dk. 65 Djaniny (Trabzonspor)SARI KARTLAR: Marlon (Trabzonspor) - Campi, Fatih, Borini (Fatih Karagümrük)Süper Lig'in 37'nci haftasında Trabzonspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Bordo-mavililer beş maçlık beraberlik serisinin ardından bu sonuçla galibiyet hasretine son verirken, Fatih Karagümrük ise galibiyet özlemini üç maça çıkardı.7'nci dakikada Salibur'un ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği sert şutu Uğurcan son anda kornere çeldi.11'inci dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Baker'ın altıpasa gönderdiği topta Nwakaeme kafa vuruşunun ardından topun rakibinin eline çarptığı yönünde itirazda bulundu. Yapılan VAR incelemesi sonrası hakem Ali Şansalan penaltı noktasını işaret etti.15'inci dakikada penaltı atışını kullanan Djaniny'in vuruşunda meşin yuvarlak Viviano'nun solundan ağlarla buluştu: 1-0.17'nci dakikada Nwakaeme'nin sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutu Viviano son anda kornere çeldi.29'uncu dakikada Aksel'in ceza sahası yayının solundan kaleye gönderdiği sert şut yandan az farkla dışarıya çıktı.36'ncı dakikada Baker'ın pasıyla savunmanın arkasına iyi hareketlenen Djaniny penaltı noktasının hemen gerisinden kaleci ile karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti ancak Viviano son anda ayaklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.52'nci dakikada sol kanattan Serhat'ın ön direğe ortasına iyi hareketlenen Mevlüt'ün gelişine kaleye gönderdiği topu Uğurcan son anda ayağıyla çıkardı.55'inci dakikada sağ kanatta ceza sahası son çizgisinden Ndao'nun arka direğe ortasında topla buluşan Salibur'un boş pozisyonda kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Uğurcan son anda kornere çeldi.56'ncı dakikada Ndao'nun ceza sahası yayının solundan kaleye gönderdiği sert şutu Uğurcan yumruklayarak uzaklaştırdı.65'inci dakikada Serhat'ın geri pasında araya girerek aldığı topla ceza sahasına giren Djaniny, kaleciyi çalımladıktan sonra vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.67'nci dakikada Ekuban'ın ceza sahası yayının sağından kaleye gönderdiği sert şutu Viviano yumruklayarak uzaklaştırdı.Karşılaşma 2-0 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

- Trabzon

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM

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