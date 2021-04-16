Fatih Karagümrük'te savunma oyuncusu Koray Altınay koronavirüse yakalandı
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Fatih Karagümrük'te savunma oyuncusu Koray Altınay koronavirüse yakalandı

Fatih Karagümrük'te savunma oyuncusu Koray Altınay koronavirüse yakalandı
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te savunma oyuncusu Koray Altınay'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

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Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te savunma oyuncusu Koray Altınay'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dün takımımıza yapılan Kovid-19 testleri neticesinde futbolcumuz Koray Altınay'ın test sonucu pozitif çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.

29 yaşındaki futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu ve izolasyon sürecinin evinde devam ettiği aktarıldı.

Fatih Karagümrük'te daha önce Fabio Borini, Lucas Biglia, Alparslan Erdem, Lucas Castro, Gaston Campi, Andrea Bertolacci, Ervin Zukanovic ve Efe Tatlı'nın koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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