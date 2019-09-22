Fatih karagümrük: 1-1

22.09.2019 16:48

STAT: Giresun Atatürk

HAKEMLER: Sarper Barış Saka (xx), Selahattin Altay (xx), Ali Tuna (xx)

GİRESUNSPOR: Adriano (xx), Muhammed Himmet (xx), Ahmet Kesim (xxx), Murat (xx), Muhammed Bayır (xx), Renan Foguinho (xx) (Dk. 78 Mehmet x), Bekir (xx) (Dk. 64 Özgür Can x), Ahmet İlhan (xx), Cristian Tanase (xx) (Dk. 64 Michel Landel xx), Del Valle (xxx), Raul Rusescu (xx)

FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut (xx), Koray (xx), Gaber Dobrovoljc (xx), Barış Başdaş (xx) (Dk. 88 Fatih), Alpaslan (xx), Erik Sabo (xxx), Arif (xx), Brahim Darri (xx) (Dk. 90+3 Ramazan), Zeki (xx) (Dk. 78 Barış Özbek), Erkan Zengin (xxx), Emeghara (xx)

GOLLER: Dk. 89 Del Valle (Giresunspor), Dk.51 Erik Sabo (Fatih Karagümrük)

SARI KARTLAR: Muhammed Himmet, Murat (Giresunspor), Dobrovoljc, Barış Başdaş, Aykut (Karagümrük)

TFF 1'inci Lig'in 5'inci haftasında Giresun'da oynanan maçta Giresunspor ile Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

3'üncü dakikada Tanase'nin kullandığı köşe atışında Ahmet İlhan'ın kafa vuruşunda top üst direğe çarpıp çizgi üstüne düştü, daha sonra kaleci Aykut topa sahip oldu. Bu pozisyonda yeşil beyazlıların gol itirazı sonuç getirmedi.

12'nci dakikada Muhammed Bayır'ın arka direğe ortaladığı topa Ahmet İlhan vurdu top savunmadan sekti. Dönen topu Muhammed Himmet tamamlamaya çalıştı ancak savunma yine başarılıydı.

18'inci dakikada Erkan Zengin'in sağ kanattan ortaladığı topa Alpaslan istediği vuruşu yapamadı.

21'inci dakikada Murat Akça ceza sahası çizgisine yakın bir noktada Emeghara'yı düşürdü ve Karagümrük serbest atış kazandı. Atışı Barış kullandı, barajdan dönen top bir kez daha Barış Başdaş'ın önüne düştü. Bu oyuncunun sert şutunu Adriano kornere çeldi.

27'nci dakikada Del Valle'den topu alan Rusescu ceza sahasına kadar girdikten sonra rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Giresunsporlu oyuncular penaltı beklerken hakem pozisyonu devam ettirdi.

30'uncu dakikada Giresunspor ceza sahası içinde topla buluşan Erkan Zengin topuğuyla pası Zeki'ye çıkardı. Zeki uzak kale direğindeki Emeghara'yi gördü. Araya giren Muhammed Himmet mutlak golü önledi.

34'üncü dakikada Erkan Zengin'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Darri, Murat Akça'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Saka bu pozisyona da devam kararı verdi.

51'inci dakikada Barış Başdaş'ın ceza sahasına ortaladığı topu Giresunspor savunmasında Muhammed Bayır, göğsüyle rakip Sabo'nun önüne indirdi. Topla buluşan Erik Sabo takımını öne geçirdi: 0-1

62'nci dakikada Tanase ceza sahası dışından aşırtma bir vuruşla kaleyi denedi, top çok az farkla üstten auta gitti.

66'ncı dakikada Ahmet İlhan sağ kanattan ortaladı, Rusescu arka direkte topu kaleci Aykut'un üzerine nişanladı.

68'inci dakikada Zeki'nin sert şutunu kaleci Adriano son anda kornere çeldi.

75'inci dakikada Landel soldan ceza sahasına girdi. Ahmet İlhan ters açıda bomboştu ancak o kaleyi deneyince top Aykut'un ellerinde kaldı.

77'nci dakikada Landel inanılmazı başardı ve yakın kale direği önünde topu kaleci Aykut'a nişanladı.

89'uncu dakikada Mehmet'in pasını alan Del Valle sol kanattan ceza sahasına orta şut karşımı gönderdiği top direk kaleye gitti ve Giresunspor beraberliği sağladı: 1-1

Maçta başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Kaynak: DHA