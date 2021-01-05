Fatih Altaylı'dan G.Saraylılara Omar müjdesi: Eskisi gibi olmayacak ama futbol oynayabilecek
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Fatih Altaylı'dan G.Saraylılara Omar müjdesi: Eskisi gibi olmayacak ama futbol oynayabilecek

05.01.2021 14:40 | Son Güncelleme: 05.01.2021 15:12

Geçirdiği havai fişek kazası sonrası ciddi şekilde yaralanan Galatasaraylı Omar Elabdellaoui ile ilgili usta gazeteci ve Galatasaray kongre üyesi Fatih Altaylı önemli açıklamalarda bulundu. 40 gün boyunca medikal tedavi uygulanacak Omar'ın futbol oynayabileceğini söyleyen Altaylı Galatasaraylıları sevindirdi.

Yılbaşı akşamı talihsiz bir olay yaşayan ve havai fişek yüzünde patlayan Omar Elabdellaoui'nin tedavisi devam ediyor. Görsel rehabilitasyona bağlı olarak sol gözde belirli derecede artış olması doktorları sevindirdi.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; daha hasarlı sağ gözde toparlanma söz konusu. Oyuncuya 40 gün boyunca özel damlalarla medikal tedavi uygulanacak.

"OMAR FUTBOL OYNAYABİLİR DENİYOR"

Öte yandan Habertürk Gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Omar Elabdellaoui'nin durumuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Omar'ın yaşadığı olayın futbol oynamasına engel olmayacağını söyleyen Altaylı, "Omar'ın durumuyla ilgili konuştuğum doktorlar bana diyor ki, savaş pilotu olmaz, eskisi gibi olmayacak ama futbol oynamasına mani olmayacak. Bu havai fişeklerin böyle serbest satılması doğru bir şey değil. Benim de elimde havai fişeğin patlamışlığı vardır. Kaşım gözüm dağılmıştır, gözümü Allah korumuştur. Havai fişek oyuncak değil, tehlikeli bir şey" dedi.

Abdurrahim Albayrak'ı eleştiren Fatih Altaylı, "Bu olay olduğunda, bu çocuğun evi Hadımköy'de imiş. Abdurrahim Albayrak en yakın göz hastanesini aramış, 'Aman vakit kaybetmeden getirin' demişler. Sonra bu çocuğu daha uzak hastaneye götürmüşler. Benim söylediğim şu, yarım saat daha yakın mesafede. Niye en yakına değil de, sponsorun diye niye yarım saat uzaktaki hastaneye götürüyorsunuz? Benim sorum bu. En yakına götürmek varken kulübün sponsoru diye oraya götürüyorsun. O hastane 'Biz de çok iyi yaptık' diyor, ben size kötü yaptınız demiyorum ki. Benim söylediğim o yarım saatte göz kör olsaydı. Benim söylediğim, yönetimin basiretsizliği dediğim buydu" ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı'dan G.Saraylılara Omar müjdesi: Eskisi gibi olmayacak ama futbol oynayabilecek
Haber Yorumları (1)
ALLH HERKESİ ESİRGESİN VE KORUSUN: konuyu bilip bilmeden abdurrahim abimi suçlama orası daha teşekküllü olduğundan olabilir abdurrahim abi maddiyata asla kıymet vermez hele konu bir insansa. . . ömere acil şifalar dilerim Allh kimseye böyle kazalar vermesin.
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