G.Saray'ı bitiren kontrat! Falcao, sözleşmesindeki o madde sayesinde yine cebini dolduracak

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Galatasaray'da vergilerle beraber senelik brüt maliyeti 9 milyon dolar olan Falcao, 2 maça daha çıkarsa madde gereği 500 bin euro daha para alacak. Falcao, süre aldığı her maç için de 20 bin euro, yani yaklaşık 170 bin TL para kazanıyor.

Geldiği günden bu yana Galatasaray'da sakatlıklar nedeniyle birçok mücadelede forma giyemeyen Falcao'nun geleceği büyük muammaya döndü. Falcao'yu isteyen maaşından dolayı geri adım atıyor. 36 yaşına gelen Kolombiyalı, eski görüntüsünde de değil.

5 MAÇA 500 BİN EURO

Golcü yıldızın sözleşmesindeki bonus madde dikkat çekti. Sabah'ın haberine göre Falcao, sezonda 5 maça çıkması halinde 500 bin euro bonus alıyor. Yani yaklaşık 4.2 milyon TL. Şimdiye dek 3 maça çıkan Falcao, 2 maç daha oynarsa bu parayı kazanacak.

BAŞKAN GERÇEĞİ SÖYLEDİ

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Falcao'nun vergilerle beraber brüt 9 milyon dolar maliyeti olduğunu ifade etmişti. Kolombiyalı futbolcu, takımın bütçesini bir hayli zorluyor.