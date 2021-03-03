Falcao'nun annesi Carmenza Zarate, oğlunun Galatasaray'da kalacağını söyledi
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Falcao'nun annesi Carmenza Zarate, oğlunun Galatasaray'da kalacağını söyledi

03.03.2021 14:52 | Son Güncelleme: 03.03.2021 15:13

Radamel Falcao'nun annesi Carmenza Zarate, oğlu hakkında konuştu. Zarate, Falcao'yla ilgili transfer iddialarının spekülasyondan ibaret olduğunu ve Galatasaray'a yüzde yüz konsantre olduğunu söyledi.

Galatasaraylı Radamel Falcao'nun annesi Carmenza Zarate ülkesi Kolombiya'da oğlunun geleceği ile ilgili konuştu.

Zarate oğlu Radamel ile ilgili çıkan transfer dedikodularıyla ilgili "Tanrı bilir" diyerek golcü oyuncunun yüzde yüzü ile Galatasaray'da olduğunu ve bunun dışında çıkan tüm söylentilerin spekülasyon olduğunu belirtti.

Oğlunun başarılar kazanmak için Galatasaray'da olduğunu söyleyen Zarate, "Falcao saygılı bir insandır. Galatasaray'da iyi şeyler yapmak için orada bulunuyor. Gerisi tanrının elinde. Millionaros veya River Plate ya da Amerika'ya gideceğine ilişkin bilinen bir şey yok. Gerçek şu ki Radamel yüzde yüzü ile Galatasaray'da. Gerisi spekülasyon" dedi.

"TANRI'NIN KOLOMBİYALILARA HEDİYESİ"

"Falcao, Tanrı tarafından Kolombiyalılara verilen büyük bir ödüldür" diyen anne Zarate, "Ülkemin insanlarının onu ne kadar sevdiğini biliyorum. Onunla her zaman gurur duydum ve duyacağım. Falcao, Tanrı'nın Kolombiyalılara bir hediyesidir. O büyük bir yetenekle doğdu. Kolombiya'da onu herkes seviyor ve bu sevgiyi kesinlikle hak ediyor. Oğlumla her zaman gurur duydum ve duyacağım. Onun dünya futbolu ve Kolombiya için yaptıkları ortada. Sadece harika bir futbolcu değil, aynı zamanda harika bir aile babası oldu. Falcao, duygusal ve sevgi dolu bir evlat... Küçüklüğünden beri böyleydi" ifadelerini kullandı.

Falcao'nun annesi Carmenza Zarate, oğlunun Galatasaray'da kalacağını söyledi
Haber Yorumları (3)
CİMBOM: 41 kere maşallah,pardon o yaşiydi.Kim getirdi,kim beğendi,kim aldıysa .......,.........
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65 METİN: bu bitmiş oyunculara cenetir ülkemiz falkaoya verdiğiniz parayı keşke muhamed taylan ve diğerlerine verseydiniz
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HAKLIYIM: TEYZEM BİZDE SEVİYORDUK BE AYLARCA BEKLEDİK ONU AMA YÜREĞİ İLE OYNAMADI MAALESEF HER TAKIMIN BAŞINA GELEBİLİYOR.
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