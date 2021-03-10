Falcao'nun annesi Carmenza Zarate: Oğlum penaltıyı atmaya giderken bacaklarım titriyordu
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Falcao'nun annesi Carmenza Zarate: Oğlum penaltıyı atmaya giderken bacaklarım titriyordu

10.03.2021 16:22 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:58

Radamel Falcao'nun annesi Carmenza Zarate, Kolombiyalı yıldızın Sivasspor maçında gösterdiği performans sonrası açıklamalarda bulundu. Zarate, "En son Sivas maçında oğlum penaltıyı atmaya giderken bacaklarım titriyordu. Bu korkunç, hayatta anne olmayı asla bırakamıyorsun." dedi.

Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana sakatlıklardan dolayı forma giyemeyen ve hayal kırıklığı yaratan Radamel Falcao, buna rağmen sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 38 maçta 18 golün altına imza attı.

"ÇOCUKLARINIZ İÇİN TANRI'YA YALVARMAYI BIRAKAMIYORSUNUZ"

Galatasaray'ın Sivasspor ile oynadığı maçta takımı adına iki gol atan Radamel Falcao hakkında açıklamalar yapan Kolombiyalı futbolcunun annesi Carmenza Zarate, "Bir anne her zaman annedir. Oğlumun oynadığı her maçta sanki ben doğum yapıyorum. En son Sivas maçında oğlum penaltıyı atmaya giderken bacaklarım titriyordu. Bu korkunç, hayatta anne olmayı asla bırakamıyorsun. Ne kadar büyük olsa da ve işleri yolunda gitse de, çocuklarınız için Tanrı'ya yalvarmayı bırakamıyoruz" dedi.

Falcao'nun annesi Carmenza Zarate: Oğlum penaltıyı atmaya giderken bacaklarım titriyordu
Falcao'nun annesi Carmenza Zarate: Oğlum penaltıyı atmaya giderken bacaklarım titriyordu
Haber Yorumları (3)
TABİ YAA: benimde oğlum olsa benimde titrer atıkca pirim alıyor yatıkca maş alıyor :)
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KENAN: ALDIĞI PARAYI TATİLİ KAYBETMEK İSTEMİYOR
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GENÇ FENERBAHÇELİLER: SON YÜZYILIN EN BÜYÜK KAZIĞI TEBRİKLER SALATASARAY :)
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