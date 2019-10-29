Falcao, Fatih Terim ile özel olarak görüştü

Galatasaray'da sakatlığı bulunan yıldız golcü Falcao ile Fatih Terim idmanda özel olarak görüştü.

29.10.2019 15:26

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ve çabukluk, çeviklik ve sürat çalışmasıyla başlandı.

Antrenmanın devam eden bölümünde dar alanda hedefli pas oyunu oynandı. Ana bölümde oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çift kale taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamladı. Takımımız, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı antrenman öncesi Türk bayrağı açarak kutladı.

FALCAO İLE FATİH TERİM ÖZEL OLARAK GÖRÜŞTÜ

Radamel Falcao, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde özel bir çalışma yaptı. Ayrıca teknik direktör Fatih Terim, Kolombiya'lı golcü ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Gribal enfeksiyonu bulunan Younes Belhanda, günü tedaviyle geçirdi. Galatasaray Futbol Takımı, Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.


VİDEO: Falcao, Fatih Terim ile özel olarak görüştü
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YORUMLAR (9)

  • 4 YILDIZLI TEK UEFALI TEJ SUPER CUPLI TEK:
    İki kral yan yana. Bir dünya yıldızı. Bşr imparator. Büyük takımlarda büyük golculer olur.
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  • UYAN:
    4 YILDIZMIŞ SEN HAKEMLERLE ŞAMPİYON OL SONRA 4 YILDIZ DE ŞAMPİYONLAR LİĞİNDE GOL ATAMAYAN TEK TAKIM OL SON 25 MAÇTA SADECE TEK GALİBİYETİN OLSUN KAFAYA BAK YORUMA BAK
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  • 4 YILDIZLI TEK UEFALI TEJ SUPER CUPLI TEK:
    Ya bırak kul kardeş. 3 maç sakat diye oynamayınca mı tutmadı:) sanki lig bitmiş her şey bitmiş Ula 3 maö 3. Ne tutmaması. Ergen yorumu
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