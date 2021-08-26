Falcao Galatasaray'dan ayrıldı mı, neden yok? Radamel Falcao hangi takıma transfer oldu? Maçta neden yok?

Son dakika gelen haberlere göre efsane futbolcu Radamel Falcao GS'den ayrılıyor. Futbol severler Radamel Falcao'nun hangi takıma transfer olacağını araştırıyor. Peki, Falcao Galatasaray'dan ayrıldı mı, neden yok? Radamel Falcao hangi takıma transfer oldu? İşte detaylar...

Galatasaray takımdan ayrılacak futbolcular için çalışmalarını sürdürüyor. Uzun süredir gidecek futbolcular listesinde zirvede yer alan Radamel Falcao, sarı-kırmızılı kulübü sevindirecek kararı sonunda verdi. Kolombiyalı futbolcu, MLS ekibi Inter Miami'yle anlaşmaya vardı. Transferin bu hafta sonuna kadar sonuçlanması bekleniyor. Peki, Falcao Galatasaray'dan ayrıldı mı, neden yok? Radamel Falcao hangi takıma transfer oldu?

FALCAO GALATASARAY'DAN AYRILIYOR MU?

Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ederken, sarı-kırmızılılar maaşı yüksek futbolcularla yollarını ayırarak mali yükün bir kısmından kurtulmak istiyor. Aslan'ın takımdan göndermeyi en çok istediği isim olan ve kulüpte en fazla maaş alan futbolcuların başında gelen Radamel Falcao'dan sevindiren haber geldi. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Akşam'ın haberine göre; Falcao, David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekiplerinden Inter Miami ile prensip anlaşmasına vardı. Yapılan son görüşmeler olumlu devam ediyor. Transferin bu hafta sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

RADAMEL FALCAO KİMDİR?

Radamel Falcao García Zárate (d. 10 Şubat 1986, Santa Marta) santrfor mevkisinde oynayan Kolombiyalı millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir. El Tigre lakabıyla da bilinir.

Falcao, 2010-11 sezonunda Porto'yla, 2011-12 sezonunda ise Atlético Madrid'le Avrupa Ligi'ni kazanmıştır. Ayrıca Atlético Madrid'le 2012 UEFA Süper Kupası'nı da kazanmıştır.

2011-12 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 14 maçta attığı 17 golle, 15 gol atan Jürgen Klinsmann'ın rekorunu kırmış ve Avrupa kupalarında bir sezonda en çok gol atan futbolcu olarak büyük bir başarıya imza atmıştır. Ayrıca 2 sezon art arda 2 farklı kulüpte UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan ilk futbolcudur.

Eski futbolcu Radamel García'nın oğludur.