Faizsiz konutta yeni dönem resmen başladı! Devlet güvencesi ile mağduriyetler giderilecek
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Faizsiz konutta yeni dönem resmen başladı! Devlet güvencesi ile mağduriyetler giderilecek

09.03.2021 11:15 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:25

Katılımcı sayısı 250 bini geçen faizsiz konut sisteminde yasal düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Faiz hassasiyeti bulunan ya da banka kredisindeki ek faiz maliyetini yüklenmek istemeyenlerin büyük ilgi gösterdiği yeni sistemde vatandaşlara birçok güvence verildi.

Faizsiz konut sisteminde yeni dönem başladı. Hükümet, katılımcı sayısı 250 bini geçen faizsiz konut sistemini yasal düzenleme ile güvence altına aldı. Hem vatandaşları hem de sistemi korumaya alan yasal düzenlemeler dün itibariyle yürürlüğe girdi.

Faiz hassasiyeti bulunan ya da banka kredisindeki ek faiz maliyetini yüklenmek istemeyenlerin ilgi gösterdiği bu sistemin toplam konut satışlarından aldığı yüzde 15'lik payın ikiye katlanması hedefleniyor. Sözleşmeden cayma hakkını kullanan vatandaşın birikiminin iadesi garanti altına alınırken, şirketler fon havuzundaki parayı amacı dışında kullanamayacak.

MÜŞTERİ 14 GÜNDE CAYABİLECEK

Tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınmasına ilişkin yasanın dün Resmi Gazete'de yayınlanarak uygulamaya girmesiyle birlikte faizsiz konutta yeni dönem başladı. Yasal statünün kazanılmasıyla sisteme güvenin ve sistemin konut ve araç satışlarındaki payının artması bekleniyor. Bu şirketler, tasarruf finansman sözleşmeleri dışında finansman sağlayamayacak, yalnızca yurt içinde tescil edilmiş konut veya taşıt alımlarını finanse edebilecek. Müşteri, sözleşme imzalanmasını takip eden 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden cayma hakkını kullanabilecek. Bu durumda katılım bedeli dâhil tüm tasarruf geri ödenecek. Cayma ve sözleşme fesih hakkına aykırı işlem yapılması halinde, 62 bin 500 liradan az olmamak üzere aykırılık oluşturan işlem tutarının 5 katına kadar idari para cezası uygulanacak.

TASFİYEDE DE MÜŞTERİYE KORUMA

Şirketlerin birleşme, devir, bölünde iradi tasfiyeleri BDDK denetiminde, yükümlülüklerini yerine getirebileceğine ilişkin plan sunması, müşteriye olan yükümlülüklerini yerine getirmesi şartıyla gerçekleşebilecek. Şirketlerin aktif kalitesinin ve gelir-gider dengesinin bozulduğunun tespit edilmesi halinde şirketten ilave tedbirler alınması istenebilecek. Müşteri hak ve menfaatlerini zarara uğratacağının tespiti halinde BDDK kararıyla iradi tasfiye izni iptal edilecek.

FON HAVUZUNA DOKUNULAMAYACAK

Şirket fon havuzunu kendi operasyonel hesaplarından ayırmak zorunda olacak. Fon havuzundaki paralar amacı dışında kullanılamayacak ve haczedilemeyecek. Şirketler, faizsiz esaslara göre faaliyet gösterecek. İzinsiz faaliyette bulunan kişiler, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak. Kendisine devredilmiş koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu para, senet veya diğer malları zimmetine geçiren şirket yönetim kurulu başkan, üyeleri ve diğer mensuplarına, 6 yıldan 12 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Suçun, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla işlenmesi halinde faile 12 yıldan 18 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

6 AYLIK UYUM SÜRECİ

Bugün itibariyle sayısı 100'e ulaşan sektördeki şirketlerin faaliyetlerinin denetim ve düzenleme kapsamına alınmasıyla kurumsal yönetime, yeterli mali güce ulaşmaları amaçlanıyor. Şirketlerin kuruluş izinleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun en az beş üyesinin aynı yöndeki oyuyla verilecek. Asgari sermaye tutarı 100 milyon lira olacak bu şirketler yalnızca konut, çatılı iş yeri veya taşıt ediniminden doğan borçları finanse edebilecek. Finansal Kurumlar Birliği'ne üye olma zorunluluğu getirilirken, yasada belirtilen sermayeye ulaşabilmeleri amacıyla 6 aylık süre verilecek. (Sabah)

Faizsiz konutta yeni dönem resmen başladı! Devlet güvencesi ile mağduriyetler giderilecek
Haber Yorumları (1)
OSMAN ASĞAN: zaten böyle faizzsiz ev veren sirketler var
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500
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