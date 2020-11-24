Faizin etkisi kısa sürdü! Dolar yeniden 8 liranın üstünü gördü
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Faizin etkisi kısa sürdü! Dolar yeniden 8 liranın üstünü gördü

24.11.2020 12:55 | Son Güncelleme: 24.11.2020 13:20

Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta açıkladığı faiz kararı sonrası düşüş eğilimine giren dolar, bugün yeniden 8 liranın üstünü gördü. Bir süre 8,01 seviyesinde işlem gören kur, şu sıralarda 7,97 bandında seyrediyor.

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası sert şekilde düşen dolar yeniden yukarı yönlü seyre geçti. Dün en yüksek 7,95 seviyesini gören dolar günü 7,88 liradan tamamlamıştı.

BDDK KARARI DOLARDA ETKİLİ OLDU

Bugüne düşüşle başlamasının ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) açıkladığı Aktif Rasyosu hesaplanmasına son vermesi kararı sonrası 7,85'e kadar gerileyen dolar, tekrar yükselişe geçerek 8 lira seviyelerine kadar çıktı.

DÖVİZDEKİ YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Bir süre 8,01 seviyesinde seyreden kur, 13.15 itibarıyla 7,97'den işlem görüyor. Aynı saatlerde euro 9,48'den, sterlin ise 10,66'dan işlem görüyor.

Faizin etkisi kısa sürdü! Dolar yeniden 8 liranın üstünü gördü
Haber Yorumları (6)
KAZIM: Naci Ağbal ile olacak iş değil,
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METE: yazik ne olacak boyle dolar borcumuz vardı yazik gunah doviz cok büyük problem niye bu durmadan cikiyor inanilmaz kumar gibi
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ÜLKÜCÜ: istihdamı artırın, cari açığı düşürün, üretimi artırın, ihracatı artırın, toplumsal barışı sağlayın, demokrasi, adalet, insan hakları kavramlarını tam ve içi dolu şekilde oturtun döviz 5 e kadar geriler ama faiz artırımı ile birkaç makro ekonomik veriyle oynayarak döviz düşmez üstüne dahada yükselir şimdi faiz yükseltik istihdamda yatırımlarda tüketimde azalacak vebalini kim alacak sormak lazım kimse benim yoğurdum ekşi demiyor çünkü
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