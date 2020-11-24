Faizin etkisi kısa sürdü! Dolar yeniden 8 liranın üstünü gördü

Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta açıkladığı faiz kararı sonrası düşüş eğilimine giren dolar, bugün yeniden 8 liranın üstünü gördü. Bir süre 8,01 seviyesinde işlem gören kur, şu sıralarda 7,97 bandında seyrediyor.

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası sert şekilde düşen dolar yeniden yukarı yönlü seyre geçti. Dün en yüksek 7,95 seviyesini gören dolar günü 7,88 liradan tamamlamıştı.

BDDK KARARI DOLARDA ETKİLİ OLDU

Bugüne düşüşle başlamasının ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) açıkladığı Aktif Rasyosu hesaplanmasına son vermesi kararı sonrası 7,85'e kadar gerileyen dolar, tekrar yükselişe geçerek 8 lira seviyelerine kadar çıktı.

DÖVİZDEKİ YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Bir süre 8,01 seviyesinde seyreden kur, 13.15 itibarıyla 7,97'den işlem görüyor. Aynı saatlerde euro 9,48'den, sterlin ise 10,66'dan işlem görüyor.