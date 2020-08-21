Türkiye saat 15'e kilitlenmişken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan heyecanlandıran Erdoğan paylaşımları İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın denizde çekilmiş gülümseyen bir fotoğrafını paylaştıktan sonra Erdoğan'ın elini yumruk yaptığı bir fotoğrafını da paylaştı.

Tüm Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdeyi beklerken Erdoğan'ın en yakınındaki isimlerden olan İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki farklı fotoğrafını paylaştı.

"NE HAKLI BİR TEBESSÜM"

Altun, ilk olarak gece saatlerinde Erdoğan'ın denizde çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve "Ne güzel, ne haklı bir tebessüm..." notunu düştü.

10 SAAT SONRA BİR FOTOĞRAF DAHA

Bu paylaşımdan 10 saat sonra Fahrettin Altun, bir fotoğraf daha paylaştı. Bu karede ise Cumhurbaşkanı'nın konuşma yaparken elini yumruk yaptığı bir andan kesilmiş kare yer aldı.

AÇIKLAMA ÖNCESİ HEYECANLANDIRDI

Türkiye'nin Karadeniz'de 800 milyar metreküp bulduğu dedikoduları iyiden iyiye yayılırken Altun'un paylaştığı bu kareler heyecan yarattı.