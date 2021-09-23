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Fahiş fiyat raporu hazırlayan Özkaya, zincir marketleri işaret etti Açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Fahiş fiyat raporu hazırlayan Özkaya, zincir marketleri işaret etti Açıklaması

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkan Vekili Ali Özkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, marketlerin fahiş fiyat uygulamasıyla ilgili açıklamasına destek vererek, bu konuda 6 maddelik bir çözüm önerisi sundu.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkan Vekili Ali Özkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, marketlerin fahiş fiyat uygulamasıyla ilgili açıklamasına destek vererek, bu konuda 6 maddelik bir çözüm önerisi sundu.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, sosyal medya hesabından da duyurduğu açıklamasında, fahiş fiyatlar konusunda zincir marketleri işaret etti. Özkaya, zincir marketler üzerinden fiyatların nasıl arttığına ve çözüm yollarına ilişkin detaylı bir rapor hazırlayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezine sunduğunu belirtti. Özkaya'nın, bu konudaki 6 maddelik önerisi ise şu şekilde:

"Nüfusu 5 binden (3-4 bin de olabilir) az olan yerlerde zincir market olmamalı. Ulusal marketlerde, üst şube sayısı, toplam alan ve şube alanı sınırı olmalı. Marketler tarım ve hayvancılık üretiminde bizzat olmamalı. Marketler istediği her ürünü değil belirlenen ürünleri her zaman satmalı. Ürünleri depolama sınırları belirlenmeli. Marketler fason üretim yaptıramamalı. ya başka şirketlerin ürününü satmalı ya da bizzat kendisi üretmeli." - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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