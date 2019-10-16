Fabrikadaki hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı

16.10.2019 17:43

ADIYAMAN'da bir fabrikaya giren 5 hırsız, dalgıç pompasında kullanılan 30 bin TL değerindeki kabloyu çaldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Hırsızlık olayı, dün akşam Gölbaşı- Adıyaman Karayolu üzerindeki parke imalatı yapan bir fabrikada meydana geldi. Gece yarısı fabrikaya giren kimliği belirsiz 5 kişi, dalgıç pompalarında kullanılan makaraya sarılı 30 bin TL değerindeki kabloyu çaldı. Ardından da kaçtı.

Kaynak: DHA

İşletme sahibi Ü.K.'nin sabah iş yerine gelmesiyle ortaya çıkan hırsızlık olayıyla ilgili jandarma çalışma başlattı.Hırsızlık olayının güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği belirlendi. Görüntülerde maskeli 5 kişinin, kablo makarasını sürüyerek, götürmesi yer alıyor.