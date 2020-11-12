F1 Pole poziyonu yarışı nedir? Formula 1 Pole poziyonu ne demek?
Formula 1'in İstanbul'da yapılacak olması sporseverleri heyecanlandırırken F1 ile ilgili detaylı aramalar yapılıyor. Bunlardan biri de pole pozisyonu oldu. Peki, Formula 1 Pole poziyonu ne demek? F1 Pole poziyonu yarışı nedir?
15 Kasım Pazar günü F! Türkiye'de yapılacak. Yarış öncesi F1 meraklıları yarış ile ilgili araştırmalar yaptı. En çok merak edilen konulardan biri de pole pozyionuoldu. Peki, F1 Pole poziyonu yarışı nedir? Formula 1 Pole poziyonu ne demek?
POLE POZİSYONU (POLE POSİTİON) NE DEMEK?
Bir yarışa başlamak için en iyi pozisyon. Sıralama turlarında en iyi dereceyi alan elde eder. Formula 1 Pole poziyonu ne demek? F1 Pole poziyonu yarışı nedir?
2021 FORMULA 1 DÜNYA ŞAMPİYONASI TASLAK TAKVİMİ ŞÖYLE:
21 Mart: Avustralya Grand Prix
28 Mart: Bahreyn Grand Prix
11 Nisan: Çin Grand Prix
25 Nisan: Daha sonra belirlenecek
9 Mayıs: İspanya Grand Prix
23 Mayıs: Monaco Grand Prix
6 Haziran: Azerbaycan Grand Prix
13 Haziran: Kanada Grand Prix
27 Haziran: Fransa Grand Prix
4 Temmuz: Avusturya Grand Prix
18 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix
1 Ağustos: Macaristan Grand Prix
29 Ağustos: Belçika Grand Prix
5 Eylül: Hollanda Grand Prix
12 Eylül: İtalya Grand Prix
26 Eylül: Rusya Grand Prix
3 Ekim: Singapur Grand Prix
10 Ekim: Japonya Grand Prix
24 Ekim: ABD Grand Prix
31 Ekim: Meksika Grand Prix
14 Kasım: Brezilya Grand Prix
28 Kasım: Suudi Arabistan Grand Prix
5 Aralık: Abu Dabi Grand Prix