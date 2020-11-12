F1 Pole poziyonu yarışı nedir? Formula 1 Pole poziyonu ne demek?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

F1 Pole poziyonu yarışı nedir? Formula 1 Pole poziyonu ne demek?

12.11.2020 14:25 | Son Güncelleme: 12.11.2020 14:30
F1 Pole poziyonu yarışı nedir? Formula 1 Pole poziyonu ne demek?

Formula 1'in İstanbul'da yapılacak olması sporseverleri heyecanlandırırken F1 ile ilgili detaylı aramalar yapılıyor. Bunlardan biri de pole pozisyonu oldu. Peki, Formula 1 Pole poziyonu ne demek? F1 Pole poziyonu yarışı nedir?

15 Kasım Pazar günü F! Türkiye'de yapılacak. Yarış öncesi F1 meraklıları yarış ile ilgili araştırmalar yaptı. En çok merak edilen konulardan biri de pole pozyionuoldu. Peki, F1 Pole poziyonu yarışı nedir? Formula 1 Pole poziyonu ne demek?

POLE POZİSYONU (POLE POSİTİON) NE DEMEK?

Bir yarışa başlamak için en iyi pozisyon. Sıralama turlarında en iyi dereceyi alan elde eder. Formula 1 Pole poziyonu ne demek? F1 Pole poziyonu yarışı nedir?

2021 FORMULA 1 DÜNYA ŞAMPİYONASI TASLAK TAKVİMİ ŞÖYLE:

21 Mart: Avustralya Grand Prix

28 Mart: Bahreyn Grand Prix

11 Nisan: Çin Grand Prix

25 Nisan: Daha sonra belirlenecek

9 Mayıs: İspanya Grand Prix

23 Mayıs: Monaco Grand Prix

6 Haziran: Azerbaycan Grand Prix

13 Haziran: Kanada Grand Prix

27 Haziran: Fransa Grand Prix

4 Temmuz: Avusturya Grand Prix

18 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix

1 Ağustos: Macaristan Grand Prix

29 Ağustos: Belçika Grand Prix

5 Eylül: Hollanda Grand Prix

12 Eylül: İtalya Grand Prix

26 Eylül: Rusya Grand Prix

3 Ekim: Singapur Grand Prix

10 Ekim: Japonya Grand Prix

24 Ekim: ABD Grand Prix

31 Ekim: Meksika Grand Prix

14 Kasım: Brezilya Grand Prix

28 Kasım: Suudi Arabistan Grand Prix

5 Aralık: Abu Dabi Grand Prix

İlgili Haberler

Formula 1 hangi kanalda? F1 İstanbul ne zaman, saat kaçta? Formula 1 2020 puan durumu
Formula 1 hangi kanalda? F1 İstanbul ne zaman, saat kaçta? Formula 1 2020 puan durumu
Sinagog nedir, ne demek? Sinagog ne anlama geliyor?
Sinagog nedir, ne demek? Sinagog ne anlama geliyor?
Antisemitizm nedir? Antisemit ne demek?
Antisemitizm nedir? Antisemit ne demek?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Meral Akşener Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Cansu Dere İlker Aksum Timur Selçuk Türkan Şoray
Spor Samatta Tamer Tuna Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kaza Milli Erkek Sigara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: F1 Pole poziyonu yarışı nedir? Formula 1 Pole poziyonu ne demek? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.11.2020 14:51:39. #1.14#
title