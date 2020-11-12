F1 Pole poziyonu yarışı nedir? Formula 1 Pole poziyonu ne demek?

Formula 1'in İstanbul'da yapılacak olması sporseverleri heyecanlandırırken F1 ile ilgili detaylı aramalar yapılıyor. Bunlardan biri de pole pozisyonu oldu. Peki, Formula 1 Pole poziyonu ne demek? F1 Pole poziyonu yarışı nedir?

15 Kasım Pazar günü F! Türkiye'de yapılacak. Yarış öncesi F1 meraklıları yarış ile ilgili araştırmalar yaptı. En çok merak edilen konulardan biri de pole pozyionuoldu. Peki, F1 Pole poziyonu yarışı nedir? Formula 1 Pole poziyonu ne demek?

POLE POZİSYONU (POLE POSİTİON) NE DEMEK?

Bir yarışa başlamak için en iyi pozisyon. Sıralama turlarında en iyi dereceyi alan elde eder. Formula 1 Pole poziyonu ne demek? F1 Pole poziyonu yarışı nedir?

2021 FORMULA 1 DÜNYA ŞAMPİYONASI TASLAK TAKVİMİ ŞÖYLE:

21 Mart: Avustralya Grand Prix

28 Mart: Bahreyn Grand Prix

11 Nisan: Çin Grand Prix

25 Nisan: Daha sonra belirlenecek

9 Mayıs: İspanya Grand Prix

23 Mayıs: Monaco Grand Prix

6 Haziran: Azerbaycan Grand Prix

13 Haziran: Kanada Grand Prix

27 Haziran: Fransa Grand Prix

4 Temmuz: Avusturya Grand Prix

18 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix

1 Ağustos: Macaristan Grand Prix

29 Ağustos: Belçika Grand Prix

5 Eylül: Hollanda Grand Prix

12 Eylül: İtalya Grand Prix

26 Eylül: Rusya Grand Prix

3 Ekim: Singapur Grand Prix

10 Ekim: Japonya Grand Prix

24 Ekim: ABD Grand Prix

31 Ekim: Meksika Grand Prix

14 Kasım: Brezilya Grand Prix

28 Kasım: Suudi Arabistan Grand Prix

5 Aralık: Abu Dabi Grand Prix