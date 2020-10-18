F.Bahçe yöneticisi Selahattin Baki'den hakem ve yayın kuruluşa isyan: Oynanan oyunlar bitmemiş

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, 3-2 kazandıkları Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Baki'nin hedefinde maçın hakemi Atilla Karaoğlan ve yayıncı kuruluş vardı.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Göztepe maçı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı hakem kararlarına ve yayıncı kuruluşa tepki gösterdi. Camiayı uyanık olmaya çağıran Baki, "Bize karşı oynanan oyunlar bitmemiş gözüküyor" dedi.

"Fenerbahçe'nin aleyhine verilen penaltı olacak iş değil" diyen Selahattin Baki, "Bazı detayları berabere kaldığımızda veya yenikken değil, galipken de konuşmak gerekiyor. Fenerbahçe aleyhine verilen penaltı bana göre bize göre olacak iş değil. Hadi hakem hakemlik refleksini gösterdi penaltıyı çaldı. VAR sistemi bunlar için var. VAR'a neden gidilmedi" dedi.

"BAZI DETAYLARI GALİPKEN DE KONUŞMAK İSTİYORUM"

Fenerbahçe'nin galibiyeti hak eden taraf olduğunu kaydeden Baki, "Net pozisyonları cömertçe harcamasaydık daha rahat bir maç izlerdik. Göztepe kalecisi İrfan Can mükemmel maç çıkardı, kendisini tebrik ediyorum. Bazı detayları galipken de konuşmak istiyorum" diye konuştu.

"BİZE KARŞI OYNANAN OYUNLAR BİTMEMİŞ"

Yayıncı kuruluşa da tepki gösteren Selahattin Baki, "Yine konuşulması gereken bazı detaylar var. Fenerbahçe aleyhine olan pozisyonlarda yayıncı kuruluşun tekrar sayılarına bakmak lazım. Fenerbahçe aleyhine olduğunda, Fenerbahçe'yi zor durumda bırakacak pozisyonlar neredeyse 10 kişi gösteriyor. Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyelerinden ve Fenerbahçe profesyonellerinin bazı sıkıntılarını dile getirmek istiyorum. Karabük maçında tezahürat efekti veriyorlar. Golü yediğimizde eski teknik direktörümüzün adının zikredildiği bir tezahüratı canlı yayında verdiler. Bu hem Fenerbahçe'ye hem de mevcut teknik direktörü saygısızlıktır. Biz yayıncı kuruluşla yaşadığımız bu sıkıntıları diyalog yolunu seçtik. Onlara sıkıntılarımızı bildiriyoruz. Bu akşam bu sıkıntılara bir yenisi daha eklendi. Fenerbahçe ailesinin uyanık, ciddi ve dik durmasını istiyorum. Bize karşı oynanan oyunlar bitmemiş gözüküyor."

"HAKEMİ İYİ NİYETLİ GÖRMEDİM"

Serdar Aziz'in maç sonrası röportajında "Hakem bu maçı berabere bitirmeye gelmişti" sözlerinin hatırlatılması üzerine ise Selahattin Baki, "Serdar Aziz ile konuşmadım. Ama takdir haklarının çoğunu Göztepe'den yana kullandı. Göztepeli oyuncuların hakkını yeme istemiyorum. Ancak ilk yarı enteresan bir uzatma dakikası verdi. 2. yarı 6 dakika verdi. Bana göre 6 dakikalık bir şey yok. Bu maç berabere olsaydı veya Fenerbahçe mağlup durumda olsaydı 6 dakika uzatmayacaktı. Hakemi iyi niyetli görmedim" diyerek açıklamalarını tamamladı.