F.Bahçe'ye milli ara çok iyi geldi! Sakatlanan yıldızlar takıma geri döndü

Sarı-Lacivertliler'de Altay karşılaşmasında sakatlık yaşayan Min Jae Kim ve Ferdi Kadıoğlu'nda önemli bir sorun yok. İrfan Can Kahveci ve Filip Novak, bu haftaki antrenmanlarda takımla birlikte çalışacak. Pelkas'ın da takıma katılması ihtimali var.

Fenerbahçe'de yıldız futbolcular takıma geri dönüyor. Min Jae Kim ile Ferdi Kadıoğlu'nda önemli bir sorun yok, çalışmalara katılacaklar. İrfan Can ve Novak da sakatlığı atlattı. Bu hafta takımla birlikte çalışmalarda yer alacaklar.

PELKAS HAFTAYA

Omzundan sakatlanan Dimitris Pelkas da önümüzdei hafta takımla birlikte olacak. Pelkas bu hafta riske atılmayacak.

SERDAR İYİLEŞMEDİ

Adana Demir maçında omzu kırılan Serdar Dursun'un da tedavi süreci devam ediyor. Tecrübeli golcünün en az 3 hafta daha sahalardan uzak kalması bekleniyor.