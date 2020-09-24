F.Bahçe'ye gitmek isteyen Mostafa Mohamed'in başkanından skandal sözler: Türkiye düşmanımız
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F.Bahçe'ye gitmek isteyen Mostafa Mohamed'in başkanından skandal sözler: Türkiye düşmanımız

24.09.2020 19:03 | Son Güncelleme: 24.09.2020 19:13
F.Bahçe'ye gitmek isteyen Mostafa Mohamed'in başkanından skandal sözler: Türkiye düşmanımız

Zamalek futbolcusu Mostafa Mohamed, Fenerbahçe'den teklif aldığını ve sarı lacivertlilere gitmek istediğini dile getirdi. Konuyla ilgili konuşan Zamalek Başkanı, Türkiye'den iki kulüpten teklif aldık. Ancak Mohamed'e "Türkiye'nin düşman ülke olduğunu söyleyeceğiz" dedi.

Zamalek futbolcusu Mostafa Mohamed, Fenerbahçe'den teklif aldığını ve sarı lacivertlilere gitmek istediğini söyledi.

Fransız basınında France Football'a konuşan Mostafa Mohamed, Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili, "Evet, doğru. Fenerbahçe beni istiyor. Bu harika takımda forma giymek istiyorum. 23 yaşındayım. Bir adım öne çıkarak artık Avrupa'da boy göstermemin zamanı geldi. Mısır'dan ayrılmak istiyorum" dedi.

"TÜRKİYE'DE OYNAYIP KENDİMİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUM"

Siyasi gerilim üzerine gelen bir soruya yanıt veren Mostafa Mohamed, "Siyasetle bir ilgim yok. Benim işim değil. Ben futbolcuyum. Trezeguet, Elneny gibi isimler Türkiye'de forma giydi. Ben de bu büyük ligde oynamak ve gelişmek istiyorum. Sadece işimi yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

ZAMALEK BAŞKANI MANSOUR'DAN OLAY SÖZLER

Zamalek Başkanı Mansour ise Mısır'da bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Türkiye'den iki kulüpten teklif aldık. Ancak Mohamed'e "Türkiye'nin düşman ülke olduğunu söyleyeceğiz" dedi.

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