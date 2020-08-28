HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

F.Bahçe'ye beslediği sevgiyle bilinen Survivor Aycan, ALGSPOR'a transfer oluyor

Survivor'da yarışan milli futbolcu geçtiğimiz sezonun Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi'nde şampiyon olarak tamamlayan Gaziantep ekibi ALGSPOR'a transfer oluyor. Aycan, yarışmada Fenerbahçe'ye beslediği sevgiyle adından söz ettirmişti.

28.08.2020 08:23 | Son Güncelleme: 28.08.2020 09:05

Geçtiğimiz sezon Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi'ni lider bitiren ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hak eden ALGSPOR'da, Survivor'da da yarışan milli futbolcu Aycan Yanaç'ın transfer etmeye hazırlanıyor.

Edinilen bilgilere göre, milli futbolcu cuma günü Gaziantep'e gelerek ALGSPOR Başkanı Ali Gözcü ile bir görüşme yapacak. Bu transfere her iki tarafın da olumlu yaklaştığı ve 21 yaşındaki oyuncunun, ALGSPOR'da oynamak için oldukça heyecanlı olduğu bildiriliyor.

İDDİALI BİR KADRO

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mutlak başarı hedefleyen ALGSPOR'un da Aycan transferiyle bu turnuva için iddialı bir kadro hedefine yaklaşacağı dile getiriliyor.

F.Bahçe'ye beslediği sevgiyle bilinen Survivor Aycan, ALGSPOR'a transfer oluyor

İlgili Haberler

Aycan Yanaç kimdir? Survivor Aycan Yanaç kaç yaşında nereli?
Aycan Yanaç kimdir? Survivor Aycan Yanaç kaç yaşında nereli?
Haber Yorumları (2)
BEHCET FENEV: Fenev e sevgimi beslermis
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HASAN HUSEYİN: NEZAMAN ACACAN IYICE AYCAN....
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı Magazin
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti Güncel
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Konyaaltı Sahili'nde denize giren vatandaşlar cansız beden buldu 3. Sayfa
Konyaaltı Sahili'nde denize giren vatandaşlar cansız beden buldu
Eskişehir'de servis otobüsü devrildi: 2 işçi öldü 3. Sayfa
Eskişehir'de servis otobüsü devrildi: 2 işçi öldü
CHP'nin Karadeniz'de bulunan gazdan dolayı hükümeti alkışlaması için bir şartı var Politika
CHP'nin Karadeniz'de bulunan gazdan dolayı hükümeti alkışlaması için bir şartı var
Sosyal medyada müstehcen paylaşım yapan şahıs gözaltına alındı 3. Sayfa
Sosyal medyada müstehcen paylaşım yapan şahıs gözaltına alındı
Yan yola uçan sürücü TIR'a çarptı, 2 kişi yaralandı
Yan yola uçan sürücü TIR'a çarptı, 2 kişi yaralandı
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, araç bulamayan esnaf isyanda!
İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, araç bulamayan esnaf isyanda!
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Hasımların kavgası kanlı bitti! 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi ambulansın içinde öldürüldü
Hasımların kavgası kanlı bitti! 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi ambulansın içinde öldürüldü
Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Kısıtlamalar yeniden gündemde
Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Kısıtlamalar yeniden gündemde
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Çukur'un fenomen ismi Cihangir Ceyhan, diziye 3. bölümde veda edecek
Çukur'un fenomen ismi Cihangir Ceyhan, diziye 3. bölümde veda edecek
Rasim Öztekin'den Dümbüllü'nün kavuğunu devralacak olan Şevket Çoruh: Haberi duyunca oturup ağladım
Rasim Öztekin'den Dümbüllü'nün kavuğunu devralacak olan Şevket Çoruh: Haberi duyunca oturup ağladım
Dere kenarında tek başına kalmış minare ilginç görüntü oluşturdu
Dere kenarında tek başına kalmış minare ilginç görüntü oluşturdu
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Mansur Yavaş, İnci Anne'nin sokak hayvanları için yaptığı çağrıya kayıtsız kalmadı
Mansur Yavaş, İnci Anne'nin sokak hayvanları için yaptığı çağrıya kayıtsız kalmadı
Japonya Başbakanı Abe istifa edecek
Japonya Başbakanı Abe istifa edecek
Nihat Hatipoğlu koronaya yakalanmasına sevinenlere isyan etti: Din düşmanlığı sizi bu kadar mı müptezel etti
Nihat Hatipoğlu koronaya yakalanmasına sevinenlere isyan etti: Din düşmanlığı sizi bu kadar mı müptezel etti
Freni patlayan kamyondan yola atlayarak kurtulmaya çalışan kişi, hayatını kaybetti
Freni patlayan kamyondan yola atlayarak kurtulmaya çalışan kişi, hayatını kaybetti
Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş
Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş
İşçi ve işveren konfederasyonlarından 'kısa çalışma ödeneği uzatılsın' talebi
İşçi ve işveren konfederasyonlarından 'kısa çalışma ödeneği uzatılsın' talebi
Kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olmalarının sırrı çözüldü
Kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olmalarının sırrı çözüldü
3 yıldır aranan firari FETÖ'cü, çatı arasında yarı çıplak halde yakalandı
3 yıldır aranan firari FETÖ'cü, çatı arasında yarı çıplak halde yakalandı
Lemina'yı kadrosuna katamayan G.Saray, Saint Etienne'li M'Vila'yı gündemine aldı
Lemina'yı kadrosuna katamayan G.Saray, Saint Etienne'li M'Vila'yı gündemine aldı
Roma'dan ayrılması beklenen Cengiz Ünder'in Napoli'li Milik ile takası gündeme geldi
Roma'dan ayrılması beklenen Cengiz Ünder'in Napoli'li Milik ile takası gündeme geldi
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor
Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'e 12 milyon TL değerinde villa aldı
Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'e 12 milyon TL değerinde villa aldı
Şeyma Subaşı, Guido Senia'dan ayrıldığını doğruladı: Mesafeler ilişkinin daha uzun sürmesine yetmedi
Şeyma Subaşı, Guido Senia'dan ayrıldığını doğruladı: Mesafeler ilişkinin daha uzun sürmesine yetmedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Faik Öztrak Fatih Dönmez Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Sezen Aksu Mustafa Sandal Engin Altan Düzyatan
Spor Fatih Terim Eddie Newton Gökhan Gönül Mustafa Cengiz Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Tv Türk Eylül Çocuk
Şu an buradasınız: F.Bahçe'ye beslediği sevgiyle bilinen Survivor Aycan, ALGSPOR'a transfer oluyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 09:32:12. #1.14#
title