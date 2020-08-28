F.Bahçe'ye beslediği sevgiyle bilinen Survivor Aycan, ALGSPOR'a transfer oluyor Survivor'da yarışan milli futbolcu geçtiğimiz sezonun Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi'nde şampiyon olarak tamamlayan Gaziantep ekibi ALGSPOR'a transfer oluyor. Aycan, yarışmada Fenerbahçe'ye beslediği sevgiyle adından söz ettirmişti.

Geçtiğimiz sezon Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi'ni lider bitiren ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hak eden ALGSPOR'da, Survivor'da da yarışan milli futbolcu Aycan Yanaç'ın transfer etmeye hazırlanıyor.

Edinilen bilgilere göre, milli futbolcu cuma günü Gaziantep'e gelerek ALGSPOR Başkanı Ali Gözcü ile bir görüşme yapacak. Bu transfere her iki tarafın da olumlu yaklaştığı ve 21 yaşındaki oyuncunun, ALGSPOR'da oynamak için oldukça heyecanlı olduğu bildiriliyor.

İDDİALI BİR KADRO

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mutlak başarı hedefleyen ALGSPOR'un da Aycan transferiyle bu turnuva için iddialı bir kadro hedefine yaklaşacağı dile getiriliyor.