F.Bahçe transfer ettiğine bin pişman! Sezon sonunda milyonlarca euroya mal olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

F.Bahçe transfer ettiğine bin pişman! Sezon sonunda milyonlarca euroya mal olacak

22.03.2021 17:35 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:55

Fenerbahçe'nin sezon başında Aston Villa'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mbwana Samatta beklentilerin çok altında kaldı. 23 maçta sadece 4 kez fileleri havalandıran Tanzanyalı forvet, gol sayısında şampiyonluk yolundaki en büyük rakibi Beşiktaş'ın savunmacısı Vida ile yarışıyor. Sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Samatta için sarı-lacivertliler sezon sonunda Aston Villa'ya 6 milyon euro ödeme yapacak.

Yeni sezona transfer şampiyonu olarak başlayan Fenerbahçe, hücum futbolcularından beklediği verimi alamadı. Aston Villa'dan büyük umutlarla transfer edilen Mbwana Samatta ilk 11'de başladığı Beşiktaş derbisinde de beklentilerin altında kaldı. Süper Lig'de süre aldığı 23 resmi müsabakada yalnızca 4 kez gol sevinci yaşayan Tanzanyalı oyuncu, bu maçlarda asist katkısı sağlayamamasının yanı sıra gol sayısı konusunda rakip takımların savunmacılarıyla yarışır hale geldi.

VİDA İLE YARIŞIYOR

Fenerbahçe karşısında 48. dakikada takımını 1-0 öne geçiren Hırvat stoper Domagoj Vida, bu sezon ligde 4. golünü kaydetmiş oldu ve bu alanda Mbwana Samatta'yı yakalamayı başardı.

6 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK

Fenerbahçe'nin sezon başında Premier Lig temsilcisi Aston Villa'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mbwana Samatta'nın mevcut sözleşmesinde yer alan satın alma maddesi sezon sonunda otomatik olarak devreye girecek. Sarı lacivertli ekip, söz konusu kontrat kapsamında Tanzanyalı oyuncu için İngiliz ekibine bonuslar hariç 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Transfer bedeline ilaveten, sportif sonuçlara bağlı olarak azami 750 bin avro bonus bedeli ödenmesi ihtimali de bulunuyor.

(SPORARENA)

F.Bahçe transfer ettiğine bin pişman! Sezon sonunda milyonlarca euroya mal olacak
- Ali Gülhan
Ali Gülhan
Haber Yorumları (5)
CAN: Bu Sözlesmeyi yapan zihniyetten alin parasini. . . . Akli Ali Kocun verdigini sanmiyorum. . . . .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ER: İSLAM SLİMANİ SENDEN ÖZÜR DİLİYORUM BETERİN BETERİ VARMIŞ
Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
FB Lİ: Kimse kusura bakmasın adam iyi golcü. Takım futbol mu oynuyor adam ne yapsın tek başına. . . . .
Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
Tüm 5 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Alişan Ali Sunal Birkan Sokullu Farah Zeynep Abdullah
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Hakan Kutlu Gökhan Gönül İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: F.Bahçe transfer ettiğine bin pişman! Sezon sonunda milyonlarca euroya mal olacak - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 18:21:19. #1.15#
title