F.Bahçe transfer ettiğine bin pişman! Sezon sonunda milyonlarca euroya mal olacak

Fenerbahçe'nin sezon başında Aston Villa'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mbwana Samatta beklentilerin çok altında kaldı. 23 maçta sadece 4 kez fileleri havalandıran Tanzanyalı forvet, gol sayısında şampiyonluk yolundaki en büyük rakibi Beşiktaş'ın savunmacısı Vida ile yarışıyor. Sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Samatta için sarı-lacivertliler sezon sonunda Aston Villa'ya 6 milyon euro ödeme yapacak.

Yeni sezona transfer şampiyonu olarak başlayan Fenerbahçe, hücum futbolcularından beklediği verimi alamadı. Aston Villa'dan büyük umutlarla transfer edilen Mbwana Samatta ilk 11'de başladığı Beşiktaş derbisinde de beklentilerin altında kaldı. Süper Lig'de süre aldığı 23 resmi müsabakada yalnızca 4 kez gol sevinci yaşayan Tanzanyalı oyuncu, bu maçlarda asist katkısı sağlayamamasının yanı sıra gol sayısı konusunda rakip takımların savunmacılarıyla yarışır hale geldi.

VİDA İLE YARIŞIYOR

Fenerbahçe karşısında 48. dakikada takımını 1-0 öne geçiren Hırvat stoper Domagoj Vida, bu sezon ligde 4. golünü kaydetmiş oldu ve bu alanda Mbwana Samatta'yı yakalamayı başardı.

6 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK

Fenerbahçe'nin sezon başında Premier Lig temsilcisi Aston Villa'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mbwana Samatta'nın mevcut sözleşmesinde yer alan satın alma maddesi sezon sonunda otomatik olarak devreye girecek. Sarı lacivertli ekip, söz konusu kontrat kapsamında Tanzanyalı oyuncu için İngiliz ekibine bonuslar hariç 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Transfer bedeline ilaveten, sportif sonuçlara bağlı olarak azami 750 bin avro bonus bedeli ödenmesi ihtimali de bulunuyor.

(SPORARENA)