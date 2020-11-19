F.Bahçe'nin gündemindeki Yarmolenko, sarı lacivertlilere gelmek istiyor
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F.Bahçe'nin gündemindeki Yarmolenko, sarı lacivertlilere gelmek istiyor

19.11.2020 22:41 | Son Güncelleme: 19.11.2020 23:08

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Ukraynalı futbolcu Andriy Yarmolenko'nun menajeri oyuncusunun transferiyle ilgili, "Eğer şartlar uygun olursa Fenerbahçe'de seve seve forma giyer" ifadesini kullandı.

Yaz transfer döneminin şampiyonu Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertliler'in sezon başında alamadığı Yarmolenko'dan haber geldi. Kanat forvet oynayan Ukraynalı oyuncunun menajeri önceki gün Fenerbahçe'yi aradı ve oyuncunun gelmek istediğini söyledi.

Yarmolenko'nun menajeri yıldız oyuncunun İngiltere'de mutsuz olduğunu belirterek "Andriy Yarmolenko eğer şartlar uygun olursa Fenerbahçe'de seve seve forma giyer" dedi.

ADI LİSTEYE YENİDEN EKLENDİ

Fenerbahçeli kurmaylar bu gelişme üzerine Ukraynalı kanat forveti yeniden listeye ilave ettiler. Yönetim, Gençlerbirliği maçı sonrasında Erol Bulut ile görüş alışverişi yapacak.

KARARI EROL BULUT VERECEK

Eğer Erol Bulut onay verirse F.Bahçe, West Ham'da sürekli yedek kalan Yarmolenko için İngiliz kulübü ile masaya oturacak. Yarmolenko'nun sözleşmesi 2022'de sona eriyor.

(Kaynak: Takvim)

F.Bahçe'nin gündemindeki Yarmolenko, sarı lacivertlilere gelmek istiyor
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