F.Bahçe'nin Boupendza için Hatayspor'la anlaştığı iddia edildi
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F.Bahçe'nin Boupendza için Hatayspor'la anlaştığı iddia edildi

03.03.2021 12:15 | Son Güncelleme: 03.03.2021 12:22
F.Bahçe'nin Boupendza için Hatayspor'la anlaştığı iddia edildi

Bu sezon Hatayspor'da gösterdiği performansla herkesin beğenisini kazanan ve Krasnodar'a transferi son anda yatan Boupendza için çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Golcü futbolcu için Hatayspor'un Fenerbahçe ile anlaşma sağladığı ve F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un Hatayspor'un tesislerini yaparak stat projesine destek vereceği iddia edildi.

Fransız kulübü Bordeaux'dan sadece 350 bin euro'ya alınan ve Süper Lig'de gösterdiği iyi performansın ardından tüm dikkatleri üzerine çeken Aaron Boupendza için Krasnodar 8.1 milyon euro artı bir sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif etmişti.

Rus ekibiyle hemen hemen her konuda anlaşmaya varan Hatayspor yönetimi BoupendzaEnın satışından son anda vazgeçerken transferde son anda araya Ali Koç'un girdiği ve teklifi biraz daha yükselterek yıldız golcünün işini bitirdiği iddia edilmişti.

LİG BİTER BİTMEZ ÇUBUKLU FORMAYI GİYECEK

Aradan geçen 10 gün süre içerisinde Boupendza'dan, "Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynamak isterim" açıklamaları gelirken sarı-lacivertli kulübün bu fazla işi uzatmadığı ve 24 yaşındaki Gabonluya lig biter bitmez çubuklu formayı giydireceği bildirildi.

Bu sezon Cisse, Samatta, Ademi gibi forvetlerde istediği verimi alamayan Fenerbahçe'nin Boupenzda transferiyle bu problemi çözeceği düşünülürken iki taraf arasındaki anlaşmanın detayları da ortaya çıktı.

TESİSLERİ YAPACAK, STAT PROJESİNE DESTEK VERECEK

Vatan'da yer alan habere göre önümüzdeki sezon serbest kalacak olan Boupendza için Hatayspor'a 8.5 milyon euro ödemeyi kabul eden Ali Koç'un kulübün tesislerini de yapacağı öğrenilirken, Koç'un Akdeniz ekibinin yeni stat projesine de destek vereceği kaydedildi.

Boupendza'nın da bu anlaşmadan oldukça mutlu olduğu ve tecrübeli forvetin ufak ufak İstanbul hazırlıklarına başladığı ifade edildi.

Bu sezon ligde 23 maça çıkan Aaron Boupendza 18 gol atma başarısı gösterdi.

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