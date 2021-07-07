F.Bahçe için teklifleri reddeden ancak karşılık göremeyen Gökhan Gönül, yakın çevresine dert yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

F.Bahçe için teklifleri reddeden ancak karşılık göremeyen Gökhan Gönül, yakın çevresine dert yandı

F.Bahçe için teklifleri reddeden ancak karşılık göremeyen Gökhan Gönül, yakın çevresine dert yandı
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Sarı-Lacivertliler'den sözleşme teklifi bekleyen Gökhan Gönül'de mutsuzluk var. Tecrübeli futbolcu takımda kalmak için büyük fedakarlık yapmaya hazır ama Fenerbahçe'den bir ses çıkmadı. Ciddi teklifleri geri çeviren Gökhan'ın bu sebeple mutsuz olduğu ve yakın çevresine dert yandığı aktarıldı.

36 yaşındaki Gökhan Gönül'ün geleceği belirsizliğini koruyor. Tecrübeli futbolcu Adana Demir ve çeşitli Süper Lig takımlarından aldığı teklifleri geri çeviriyor. Ama Fenerbahçe'den bir karşılık alamadı. Gökhan'a Fenerbahçe'den bir çağrı gelmemesi, tecrübeli futbolcuyu mutsuzluğa sürükledi.

F.Bahçe için teklifleri reddeden ancak karşılık göremeyen Gökhan Gönül, yakın çevresine dert yandı

SEMBOLİK RAKAMA HAZIR

Gökhan Gönül, çok cüzi bir maaşla Fenerbahçe'de bir yıl daha devam edip kariyerine nokta koymak istiyor. Ancak Sarı-Lacivertliler'den bir ses çıkmıyor. Bu konuda mutsuz olan Gökhan'ın dostlarına mutsuz olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

F.Bahçe için teklifleri reddeden ancak karşılık göremeyen Gökhan Gönül, yakın çevresine dert yandı
Ali Koç'un disiplin talimatı verdiği Vitor Pereira, adeta askerlik kanunları getirdi
Ali Koç'un disiplin talimatı verdiği Vitor Pereira, adeta askerlik kanunları getirdi
Fenerbahçe, Gökhan Gönül'le yolları ayırma kararı aldı
Fenerbahçe, Gökhan Gönül'le yolları ayırma kararı aldı
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Şevval Sam Ebru Gündeş Mahsun Kırmızıgül
Spor Diego Arda Turan Burak Elmas Rıza Çalımbay Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
F.Bahçe için teklifleri reddeden ancak karşılık göremeyen Gökhan Gönül, yakın çevresine dert yandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 16:58:22. #1.14#

title