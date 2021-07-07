F.Bahçe için teklifleri reddeden ancak karşılık göremeyen Gökhan Gönül, yakın çevresine dert yandı

Sarı-Lacivertliler'den sözleşme teklifi bekleyen Gökhan Gönül'de mutsuzluk var. Tecrübeli futbolcu takımda kalmak için büyük fedakarlık yapmaya hazır ama Fenerbahçe'den bir ses çıkmadı. Ciddi teklifleri geri çeviren Gökhan'ın bu sebeple mutsuz olduğu ve yakın çevresine dert yandığı aktarıldı.