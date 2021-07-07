F.Bahçe için teklifleri reddeden ancak karşılık göremeyen Gökhan Gönül, yakın çevresine dert yandı
Sarı-Lacivertliler'den sözleşme teklifi bekleyen Gökhan Gönül'de mutsuzluk var. Tecrübeli futbolcu takımda kalmak için büyük fedakarlık yapmaya hazır ama Fenerbahçe'den bir ses çıkmadı. Ciddi teklifleri geri çeviren Gökhan'ın bu sebeple mutsuz olduğu ve yakın çevresine dert yandığı aktarıldı.
36 yaşındaki Gökhan Gönül'ün geleceği belirsizliğini koruyor. Tecrübeli futbolcu Adana Demir ve çeşitli Süper Lig takımlarından aldığı teklifleri geri çeviriyor. Ama Fenerbahçe'den bir karşılık alamadı. Gökhan'a Fenerbahçe'den bir çağrı gelmemesi, tecrübeli futbolcuyu mutsuzluğa sürükledi.
SEMBOLİK RAKAMA HAZIR
Gökhan Gönül, çok cüzi bir maaşla Fenerbahçe'de bir yıl daha devam edip kariyerine nokta koymak istiyor. Ancak Sarı-Lacivertliler'den bir ses çıkmıyor. Bu konuda mutsuz olan Gökhan'ın dostlarına mutsuz olduğunu ifade ettiği aktarıldı.