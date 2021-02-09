F.Bahçe-G.Saray derbisi sonrası Arda Turan disipline sevk edildi
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F.Bahçe-G.Saray derbisi sonrası Arda Turan disipline sevk edildi

09.02.2021 19:34 | Son Güncelleme: 09.02.2021 20:11

Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası sarı kırmızılı takımın kaptanı Arda Turan, soyunma odasında yaptığı küfürlü tezahürat nedeniyle disipline sevk edildi.

Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkleri yapıldı.

Galatasaray'dan Arda Turan, "hakaret", Fenerbahçe İdari Koordinatörü Selçuk Şahin, "hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 06.02.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi SELÇUK ŞAHİN'in aynı müsabakadaki "hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca 09.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu ARDA TURAN'ın 06.02.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 09.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

F.Bahçe-G.Saray derbisi sonrası Arda Turan disipline sevk edildi
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