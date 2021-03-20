F.Bahçe'den gidişi olay olmuştu! Yıldız futbolcu yeni takımında gole doymuyor
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F.Bahçe'den gidişi olay olmuştu! Yıldız futbolcu yeni takımında gole doymuyor

20.03.2021 20:01 | Son Güncelleme: 20.03.2021 20:12
F.Bahçe'den gidişi olay olmuştu! Yıldız futbolcu yeni takımında gole doymuyor

Geçtiğimiz sene Fenerbahçe'nin sözleşmesini tek taraflı feshettiği ve olaylı bir şekilde sarı-lacivertlilerden ayrılan Max Kruse, Bundesliga'ya damga vuruyor. Türkiye'den ayrıldıktan sonra Almanya'nın yolunu tutan Kruse, Union Berlin'e transfer olmuştu. Tecrübeli futbolcu bu sezon oynadığı 14 maçta, 10 gol ve 5 asistlik performans göstererek takımına önemli bir katkı sağladı.

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde 23 resmi maçta 7 gol ve 8 asist üretebilen Max Kruse, Bundesliga'da Union Berlin formasıyla çıktığı 14 maçta bu skor katkısını yakaladı. Uzun bir sakatlık döneminin ardından yeniden sahalara dönen ve geçtiğimiz haftanın ardından bu hafta da iki kez fileleri havalandıran Max Kruse, takımına 10 gol, 5 asistlik bir katkı sağlayarak Bundesliga'nın en fazla skora katkı sağlayan futbolcuları arasına girdi.

"SEZONUN EN İYİ TRANSFERİ"

Alman futbol efsanesi Karl-Heinz Rummenigge'nin kardeşi olan ve Dortmund, Bayern Münih gibi takımların formasını yıllarca terleten Michael Rummenigge, Bundesliga'da yılın transferi olarak Max Kruse'yi seçmiş, "Union Berlin, sezonun en iyi transferini yapmış. Tebrik etmek gerekiyor. Max Kruse'den daha iyi bir transfere çok nadiren rastlarsınız. Max Kruse, bir sokak futbolcusu ve yaptığı işten büyük keyif alıyor. Union, onun için en doğru kulüp. 10 gol ve 5 asist rakamları bunu doğruluyor. Union'un sezonu, Max Kruse'nin performansıyla harika geçiyor. Asla hızlı bir oyuncu değil ama teknik açıdan çok güçlü ve müthiş zeki!" ifadelerini kullanmıştı.

(SPORX)

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