F.Bahçe'den G.Saray'a yılın çalımı! Halil Dervişoğlu'nun kulübü Brentford'la anlaşmaya varıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

F.Bahçe'den G.Saray'a yılın çalımı! Halil Dervişoğlu'nun kulübü Brentford'la anlaşmaya varıldı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Sarı-Lacivertliler'in transfer gündemi bugün çok hareketli. Zanka ve Samatta ayrıldı, Diego Rossi kadroya katıldı. Son olarak geçen sezon G.Saray'da kiralık oynayan Halil Dervişoğlu'nun kulübü Brentfor'la prensipte anlaşıldı. Halil için 1 milyon euro kiralama bedeli ücretinde el sıkışıldı.

Öğlen saatlerinde Rossi'yi İstanbul'a getiren Fenerbahçe, şimdi de Halil Dervişoğlu bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Geçen sezon Galatasaray'da kiralık oynayan Halil'in kulübü Brentford ile 1 milyon euro kiralama bedeli ücretinde el sıkışıldı.

F.Bahçe'den G.Saray'a yılın çalımı! Halil Dervişoğlu'nun kulübü Brentford'la anlaşmaya varıldı

FATİH TERİM ÇOK İSTİYORDU

Geçen sezon kiralık oynadığı Galatasaray'da kalitesini ispatlayan ve Milli Takım'a yükselen Halil, Fatih Terim'in çok istediği bir oyuncuydu.

F.Bahçe'den G.Saray'a yılın çalımı! Halil Dervişoğlu'nun kulübü Brentford'la anlaşmaya varıldı

"BÜYÜK ÖLÇÜDE BİTTİ"

Gazeteci Fatih Saboviç, "Son dakika sürprizi olmazsa taraflar büyük oranda anlaşmaya vardı" paylaşımı yaptı. Bunun ardından ünlü Fenerbahçe muhabirleri de Halil transferini doğruladı.

F.Bahçe'den G.Saray'a yılın çalımı! Halil Dervişoğlu'nun kulübü Brentford'la anlaşmaya varıldı
Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray tesislerini bastı
Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray tesislerini bastı
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe, Beşiktaş'ın önünde az farkla favori
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe, Beşiktaş'ın önünde az farkla favori
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haberler.com - Spor Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mehmet Nuri Hamid Karzai Emine Erdoğan Sultan Alparslan
Magazin Alişan Ezgi Mola Cem Yılmaz Derya Baykal
Spor Mame Thiam Samet Aybaba Sergen Yalçın Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
F.Bahçe'den G.Saray'a yılın çalımı! Halil Dervişoğlu'nun kulübü Brentford'la anlaşmaya varıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 17:13:17. #1.15#

title