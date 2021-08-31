F.Bahçe'den G.Saray'a yılın çalımı! Halil Dervişoğlu'nun kulübü Brentford'la anlaşmaya varıldı

Sarı-Lacivertliler'in transfer gündemi bugün çok hareketli. Zanka ve Samatta ayrıldı, Diego Rossi kadroya katıldı. Son olarak geçen sezon G.Saray'da kiralık oynayan Halil Dervişoğlu'nun kulübü Brentfor'la prensipte anlaşıldı. Halil için 1 milyon euro kiralama bedeli ücretinde el sıkışıldı.

Öğlen saatlerinde Rossi'yi İstanbul'a getiren Fenerbahçe, şimdi de Halil Dervişoğlu bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Geçen sezon Galatasaray'da kiralık oynayan Halil'in kulübü Brentford ile 1 milyon euro kiralama bedeli ücretinde el sıkışıldı.

FATİH TERİM ÇOK İSTİYORDU

Geçen sezon kiralık oynadığı Galatasaray'da kalitesini ispatlayan ve Milli Takım'a yükselen Halil, Fatih Terim'in çok istediği bir oyuncuydu.

"BÜYÜK ÖLÇÜDE BİTTİ"

Gazeteci Fatih Saboviç, "Son dakika sürprizi olmazsa taraflar büyük oranda anlaşmaya vardı" paylaşımı yaptı. Bunun ardından ünlü Fenerbahçe muhabirleri de Halil transferini doğruladı.