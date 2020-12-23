F.Bahçe, ligde oynadığı son 5 maçın 4'ünde ilk 10 dakikalarda kalesini gole kapatamadı
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F.Bahçe, ligde oynadığı son 5 maçın 4'ünde ilk 10 dakikalarda kalesini gole kapatamadı

23.12.2020 19:47 | Son Güncelleme: 23.12.2020 20:09

Bu sezon son maçlarda aldığı kötü sonuçlar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe, ligde oynadığı son 5 maçın 4'ünde ilk 10 dakikada gol yedi.

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de maçların ilk 10 dakikasında adeta kabusu yaşıyor.

Son maçlarda kötü bir grafik sergileyen sarı lacivertliler, ligde oynadığı son 5 maçın 4'ünde ilk 10 dakikada kalesini gole kapatamadı. 10. haftada Beşiktaş derbisinde ezeli rakibine 4-3 mağlup olan sarı lacivertliler, 4. dakikada Aboubakar'ın golüne engel olamamıştı. Fenerbahçe 12. haftada Yeni Malatyaspor'a karşı 9. dakikada, 13. haftada ise Gaziantep FK karşısında 10. dakikada geriye düşmüştü. Sarı lacivertliler, bu maçlarda da sırasıyla sahadan 3-0 ve 3-1 mağlup ayrılmıştı.

Sarı Kanarya son olarak Süper Lig'in 14. haftasında Kadıköy'de oynanan Medipol Başakşehir maçının 6. dakikasında Mahmut Tekdemir'in golüne engel olamadı.

F.Bahçe, ligde oynadığı son 5 maçın 4'ünde ilk 10 dakikalarda kalesini gole kapatamadı
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