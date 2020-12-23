F.Bahçe Başkanı Ali Koç, hakemi eleştiren Rıdvan Dilmen'e tepki gösterdi
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F.Bahçe Başkanı Ali Koç, hakemi eleştiren Rıdvan Dilmen'e tepki gösterdi

23.12.2020 22:22 | Son Güncelleme: 23.12.2020 22:48

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başakşehir maçı sonrası Rıdvan Dilmen'in "Hakem maçı Başakşehir'den Fenerbahçe'ye verdi" sözlüne "Rıdvan'a bir soralım nasıl vermiş?" sorusuyla tepki gösterdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Medipol Başakşehir maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Rıdvan Dilmen'in "Hakem maçı Başakşehir'den Fenerbahçe'ye verdi" sözlüne yanıt veren Koç, "Rıdvan'a bir soralım nasıl vermiş. Pozisyonları izlemeden bir şey diyemiyorum. Benim genel olarak hakemleri eleştiriyorum. Maç 11'e 11'ken oyunun tek hakimi bizdik" dedi.

Ali Koç'un karşılaşmayla ilgili diğer açıklamaları şu şekilde;

"Pozisyonlarla ilgili bu maç özelinde konuşmuyorum. Hakem performansında genel bir sıkıntı var. Bugüne dair söyleyebileceğim şudur: Başakşehir 1-0'dan sonra maçı koparabilirdi, bariz pozisyonları değerlendiremediler."

"İlk yarı 1-1 bitti, 11'e 11 devam ederken sazı elimize aldık. O zaman da 2-1'i bulduk. Faulü yapan Rafael değil Skrtel dediler, izlemedim ama böyle olduysa bir hata vardır."

"Fenerbahçe bana sorarsanız bileğinin hakkıyla maçı aldı. İlk 25-30 dakikada Başakşehir alıp götürebilirdi maçı. İkinci yarı 11'e 11'deyken biz kazandık, kartlar gelince de maç koptu. Kazandığımız maçlarda da hakem şikayetimiz vardı, Denizli maçı sonrası gibi."

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, hakemi eleştiren Rıdvan Dilmen'e tepki gösterdi
Haber Yorumları (6)
RECEP: futbolcular sahaya çıkıp oynamasın. sonuçlar masa başında yazılıyor
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MIŞKOLAR: telfondan 5 dak. seyrettim rıdvan dogri söyliiiii....
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FENERASYON: Hakem size yardım ederkende üstün taraf olamıyorsanız paf ligine gidin
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