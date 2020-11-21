Ezine'ye Millet Bahçesi yapılıyor

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, TOKİ tarafından Çanakkale'nin Ezine ilçesine Millet Bahçesi'nin yapımına başlandığı müjdesini verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, TOKİ tarafından Çanakkale'nin Ezine ilçesine Millet Bahçesi'nin yapımına başlandığı müjdesini verdi.

Yatırımların ve hizmetlerin vatandaşları için aksamadan devam ettiğini belirten Turan, "Millet bahçelerimiz, yapılmaya başlanıldığı günden bu yana milletimiz tarafından karşılık bulmuş ve büyük rağbet gören projelerin başında gelmiştir. Çanakkale Ezine Millet Bahçemiz, 17 bin metrekare alan üzerine 700 metrekare inşaat alanı olarak yapılacak. İçinde; millet kıraathanesi, kütüphane, kafeterya, mescitler, personel dinlenme odaları, 3 adet satış ofisi, yürüyüş parkurları, kamelyalar, çocuk ve yetişkin oyun alanları, şifalı bitkiler bahçesi, süs havuzları, tema bahçeleri ve yaya köprüsü ile birlikte 20 tane güvenlik kamerasıyla hizmet verecek. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, emeği geçenlere hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu, belediye başkanlarımız ve kurumlarımız ile Çanakkale'mize yakışır şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı