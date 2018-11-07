Eyyübiye'de 4 Yılda 47 Bin Aileye Yardım Yapıldı

Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bu güne bir çok aileye yardım elini uzatıp vatandaşın yüzünü güldürdü. Başkan Ekinci'nin talimatlarıyla evleri dolaşan ekipler talepleri yerine getiriyor.

Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, yardıma muhtaç ailelerin yanında olmayı sürdürüyor. 4 yıl içerisinde yaklaşık 60 bin evi ziyaret eden Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu ailelerden 47 binine maddi destekte bulundu. Merkez ve kırsal ayrımı gözetmeksizin her mahalleyi her sokağı karış karış dolaşan ekipler, yardıma muhtaç aileleri tespit ederek gerekli yardımları ulaştırıyor. Ekipler, durumu kötü olan aileleri bir bir tespit ederek gerek beyaz eşya yardımı, gerek kira ödeneği, ev bakım ve onarımı, gerekse de gıda yardımında bulunarak ailelerin yüzünü güldürüyor. Başkan Mehmet Ekinci'nin talimatlarıyla maddi durumu yetersiz engelli bireylere sahip olan ailelere ise tekerlekli sandalye hediye edilerek ailelerin yanında yer alınıyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, "Eyyübiye ilçemiz, dar gelirli vatandaşların çok olduğu bir ilçe, bizlerde bunun bilinciyle ilk günden bu yana hareket ediyoruz. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tespiti yapılan ve bizlerin çat kapı yapıp ulaştığımız ailelere yardım etmeyi sürdürüyoruz. Bundan sonraki süreçte de yardımlarımıza devam edeceğiz" diye konuştu. - ŞANLIURFA