Eyüpsultan'da pazar kurulum tarihleri değişti Eyüpsultan Belediyesi, Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle yeni pazar kurulum tarihlerini açıkladı.

Eyüpsultan Belediyesi, Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle yeni pazar kurulum tarihlerini açıkladı.

4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle, hem vatandaşın hem de pazar esnafının mağduriyet yaşamaması için Eyüpsultan'daki semt pazarlarının günlerinde değişikliğe gidildi. Pazarlar ve kurulum ve tarihleri şöyle açıklandı:

"15 Mayıs Cuma; İslambey Cuma Pazarı, Parseller (Çırçır) Cuma Pazarı, Yeşilpınar (özlem çarşısı) Cumartesi Pazarı. 20 Mayıs Çarşamba; Karadolap Çarşamba Pazarı, Güzeltepe Cumartesi Pazarı, Alibeyköy Merkez Pazar Pazarı, Akşemsettin Pazar Pazarı, Yeşilpınar (karadeniz sk) Pazartesi Pazarı, Topçular Salı Pazarı, Silahtarağa Salı Pazarı, Kemerburgaz Salı Pazarı. 21 Mayıs Perşembe; Esentepe Perşembe Pazarı, Rami Perşembe Pazarı, Otakçılar Perşembe Pazarı, Göktürk Perşembe Pazarı. 22 Mayıs Cuma; İslambey Cuma Pazarı, Parseller (Çırçır) Cuma Pazarı, Yeşilpınar (Özlem Çarşısı) Cumartesi Pazarı." - İSTANBUL

Kaynak: İHA