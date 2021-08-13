Eyüpsultan'da aşure ikramı
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Eyüpsultan'da aşure ikramı

Eyüpsultan'da aşure ikramı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eyüpsultan Belediyesi, Hicri yılın ilk ayı Muharrem ayının 10'uncu günü olan Aşure Günü kapsamında her gün farklı bir mahallede ilçe sakinlerine aşure ikramında bulunacak.

Eyüpsultan Belediyesi, Hicri yılın ilk ayı Muharrem ayının 10'uncu günü olan Aşure Günü kapsamında her gün farklı bir mahallede ilçe sakinlerine aşure ikramında bulunacak. İlk program Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in katılımıyla Eyüp Sultan Meydanı'nda gerçekleşti.

Eyüpsultan Belediyesi, Hicri yılın ilk ayı Muharrem ayının 10'uncu günü olan Aşure Günü kapsamında her gün farklı bir mahallede ilçe sakinlerine aşure ikramında bulunacak. Aşure ikramları sırasıyla Yeşilpınar, Güzeltepe, Alibeyköy Merkez, Akşemsettin, Rami, Silahtarağa, Topçular, Karadolap, Kemer Camii Meydanı, Nişanca, Esentepe, İslambey ve Çırçır mahallelerinde devam edecek. İlk program Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in katılımıyla Eyüp Sultan Meydanı'nda gerçekleşti. Başkan Deniz Köken programda vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Vatandaşlar aşure ikramı için memnuniyetlerini dile getirerek Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e teşekkür ettiler.

Başkan Deniz Köken, aşure dağıtımı sonrası yaptığı açıklamada: "Öncelikle bütün inananların Muharrem ayını kutluyorum, tebrik ediyorum. Muharrem ayı haramlardan uzak, kötülüklerin olmaması gerektiği bir ay. Bugün Muharrem ayının geleneği olarak aşuremizi dağıtmaya başladık. Akşam da Pir Sultan Abdal Derneği'nde iftarımız olacak inşaallah" dedi. - İSTANBUL

Eyüpsultan'da aşure ikramı
Eyüpsultan'da aşure ikramı
Eyüpsultan'da aşure ikramı
Eyüpsultan'da aşure ikramı
Eyüpsultan'da aşure ikramı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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