TFF 1 Lig'de 17. hafta heyecanı yaşanıyor. Eyüp spor ile Tuzla spor, kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar spor severler tarafından merak ediliyor. Eyüpspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EYÜPSPOR - TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Eyüpspor - Tuzlaspor maçı 15 Aralık Çarşamba günü saat 19:00'da oynanacak.

EYÜPSPOR - TUZLASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Eyüpspor - Tuzlaspor maçı 15 Aralık Çarşamba günü saat 19:00'da oynanacak. Karşılaşma TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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