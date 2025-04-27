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Eyüpspor Galatasaray maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Eyüpspormaçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Eyüpspor Galatasaray maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Eyüpspormaçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?
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Eyüpspor Galatasaray bu akşam Eyüpspor ile Süper Lig maçı oynayacak. Galatasaray'ın Eyüpspor ile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Galatasaray'ın Eyüpspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte Eyüpspor Galatasaray maç kadrosu ilk 11!

Eyüpspor Galatasaray maç kadrosu ilk 11! Galatasaray bu akşam Eyüpsporle Süper Lig maçı oynayacak. Galatasaray'ın Eyüpspor ile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Galatasaray'ın Eyüpspormaçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte Eyüpspor Galatasaray maç kadrosu ilk 11 haberimizde...

EYÜPSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Eyüpspor Galatasaray maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Eyüpspor Galatasaray maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Eyüpspor Galatasaray maçını şifresiz izleyebilecekler.

EYÜPSPOR GALATASARAYMAÇI SAAT KAÇTA?

Eyüpspor Galatasaray maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

EYÜPSPOR GALATASARAYİLK 11 BELLİ OLDU MU?
Eyüpspor:

Eyüpspor Galatasaray maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Eyüpspormaçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?


Galatasaray:

Eyüpspor Galatasaray maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Eyüpspormaçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

EYÜPSPOR GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Eyüpspor ve Galatasaray, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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