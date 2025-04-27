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Eyüpspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Eyüpspor Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Eyüpspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Eyüpspor Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?
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Eyüpspor Galatasaray Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Eyüpspor Galatasaray maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Eyüpspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Eyüpspor Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Eyüpspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Eyüpspor Galatasaray Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Eyüpspor Galatasaray maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Eyüpspor Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? İşte Eyüpspor Galatasaray maçı yayın bilgisi haberimizde!

EYÜPSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Eyüpspor Galatasaray maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Eyüpspor Galatasaray maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Eyüpspor Galatasaray maçını şifresiz izleyebilecekler.

EYÜPSPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Eyüpspor Galatasaray maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

EYÜPSPOR GALATASARAY İLK 11 BELLİ OLDU MU?
Eyüpspor 11'i:

Eyüpspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Eyüpspor Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?


Galatasaray 11'i:

Eyüpspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Eyüpspor Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?


EYÜPSPOR GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Eyüpspor ve Galatasaray, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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