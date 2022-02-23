Eyüpspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi

Eyüpspor, teknik direktörlük görevine Hamza Hamzaoğlu'nu getirdi.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Eyüpspor, Zafer Turan ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktörünü buldu. Çaykur Rizespor ile vedalaşan Hamzaoğlu, Eyüpspor'un yeni teknik direktörü oldu.

Hamza Hamzaoğlu, 2009-2010 sezonunda ise Eyüpspor'un 2'nci Lig'de mücadele ettiği sırada İstanbul ekibinde bir sezon görev almıştı.

Demirören Haber Ajansı - Spor